Cupra ukázala svoji budoucnost. Bude bohatá! A ne jen čistě elektrická!

Nepamatuju takhle velkolepou akci. Zatímco se stále častěji i docela významné premiéry (pohříchu je jich stále míň…) odehrávají online, Cupra pojala akci nazvanou „The Unstoppable Impulse“ skutečně velkolepě. Marketingové klišé neřešte, Cupra zkrátka přivezla na jedno místo sedmičku připravovaných novinek v různých fázích vývoje a na akci opravdu nešetřila.

Celé se to odehrálo na historickém okruhu Terramar – možná znáte, autodrom s neuvěřitelně klopenými zatáčkami v Sitges nedaleko Barcelony, který automobilovým závodům vlastně nikdy pořádně nesloužil (právě kvůli těm až moc klopeným zatáčkám, spíš jsou to takové lehce nakloněné stěny). Místo má pro Cupru velký význam, právě tady se před čtyřmi lety nová značka poprvé představila. Byl jsem u toho, přiznám se, tehdy spíš skeptický, mimo jiné kvůli tomu, že jako první model uvedla Cupra v roce 2018 SUV Ateca. To má být sportovní značka?

Ukázalo se, že jsem se jako obvykle mýlil. Po čtyřech letech od premiéry byla akce neporovnatelně pompéznější, uprostřed okruhu dokonce Španělé postavili provizorní, ale luxusní halu, kde se ten „The Unstoppable Impulse“ celý odehrával. A jak jsem už napsal, na pódiu se vystřídalo hned sem novinek… Něco podobného jsem zažil naposled snad v rámci koncernových večírků v předvečer mezinárodních autosalonů. Nevím, jestli pamatujete, ale kdysi se jezdívalo na autosalony a bývaly automobilové novinky. Naprosto neuvěřitelně se za pár let branže změnila.

Video se připravuje ...

Trochu kontextu ke Cupře – v roce 2018 měla Cupra jediný model a vytvořila obrat 430 milionů eur, loni to bylo už 2,2 miliardy. A za rok 2021 Cupra ztrojnásobila prodeje, proti předloňsku! Letos by pak Španělé v porovnání s loňskem rádi zdvojnásobili úplně vše – prodeje, obrat i počet zastoupení. Mimochodem, u nás je v tuto chvíli devět prodejců značky Cupra, importér by to rád dotáhl na dvanáct. Nejúspěšnější je formentor, podobně jako ve světě (už se ho celkově prodalo na sto tisíc kousků). Taky jste si všimli, kolik jich v Česku najednou jezdí? Vůbec to není špatné auto, nicméně i tak jsem si říkal, když jsem za den potkal xtého formentora, jestli může být nová a nejspíš módní značka až takovým lákadlem. Třeba i ano, formentoru však nahrává jednoduchý fakt – na rozdíl od leonu nebo třeba i octavie se na něj nečeká, takže ve velkém nahrazuje výše zmíněné modely ve firemních flotilách. Už jsem si posteskl, že se automobilová branže strašně změnila?

Ale mohlo by být líp…

Alespoň u Cupry. Jak jsem už napsal, takovou akci a takových novinek, to jsem už bez přehánění roky nezažil. Jdeme na ně! Jako první se ukázala nakonec asi ta vůbec nejzajímavější – SUV Terramar (zase ten okruh…). S délkou 4,5 metru zapadne terramar mezi atecu a tarraco, přičemž menší z SUV by novinka měla nahradit. A pozor, ještě pořád půjde o normální auto, samozřejmě nejrůznějším způsobem elektrifikované, ale stále se spalovacími jednotkami v hlavní roli! Bohužel by to měla být poslední taková cupra…

Zmínil jsem elektrifikaci, plug-in hybridy samozřejmě chybět nemůžou, jejich čistě elektrický dojezd by se měl pohybovat kolem sta kilometrů. Velmi atraktivní novinka (i když mi trošku připomínala Porsche Macan) se ve finální podobě (změnit by se už moc neměla) ukáže v roce 2024 a do prodeje se dostane o rok později.

Další model už byl čistě elektrický a stejně jako terramar se v sériové verzi představí v roce 2024 a první zákazníci se svezou v dalším roce. Možná se vám bude trošku plést se zmíněným terramerem, jmenuje se totiž tavascan a i proporcemi se mu podobá. Cupra o něm mluví jako o SUV-kupé a mimo jiné láká na velmi futuristický interiér. Ten by měl zůstat zachován i sériovce, uvidíme, je to docela konceptová divočina. Všiml jsem si ale taky jednoho svého „oblíbeného“ nešvaru – dvojice tlačítek pro ovládání všech bočních okýnek. Kam se hrabe menší boční zpětné zrcátko…

Video se připravuje ...

U elektřiny zůstaneme, třetí novinka prozatím nazvaná UrbanRebel (rebelské označení mu do sériové výroby nejspíš nevydrží) vyjede na platformě MEB s pohonem přední nápravy a s délkou lehce přes čtyři metry zamíří hlavně do města. S výkonem 166 kW, zrychlením na stovku za 6,9 sekundy a dojezdem 440 km se však určitě neztratí ani mimo ulice. Tak nějak tuším, že toto bude nejspíš top verze, kterou doplní ještě méně disponované specifikace. Vyrábět se bude v Martorellu, start produkce je naplánován na rok 2025. Malé SUV, Martorell… nic? Netrklo vás to? Určitě ano, ale pro jistotu – z UrbanConceptu bude vycházet i připravovaná elektrická škodovka. A i ta, jak jste nepochybně zaregistrovali, se bude vyrábět ve Španělsku.

I přes zmíněnou čtyřmetrovou délku je uvnitř malého SUV dost místa, ani zvenčí byste neřekli, že je to vlastně formát ibizy. Nejen díky vyšší stavbě působí UrbanConcept jako větší auto. A opět s velmi nevšedním interiérem, tlačítka na volantu v podstatě kopírují styl z ovladače PlayStationu, Cupra zdůrazňuje udržitelnost plastů. To se tak v poslední době dělá… Všiml jsem si i bezrámových dveří, prý by měly přečkat až do sériové výroby.

Facelifty jenom na chvilku

Trojici už probraných novinek jsme si mohli prohlédnout delší dobu, sice jenom z tribuny, šéf Wayne Griffiths však vedle nich povídal dost dlouho na to, aby si člověk nějaký dojem vytvořil. Úplně na konci prezentace se však v plátnu objevila čtyři „garážová vrata“, v nichž se skrývaly facelifty modelů Leon, Leon SP, Formentor a Born. Ani jedno auto z „garáže“ bohužel nevyjelo, vrata se navíc za pár sekund zase zavřela, takže jenom telegraficky – největší změna za mě čeká formentor, jeho příď bude daleko ostřejší, výraz mi přišel citelně agresivnější. Ani faceliftovaný leon nepřehlédnete, hlavně díky nově koncipovaným světlometům s trojicí výrazných trojúhelníkových segmentů, což je nový poznávací znak Cupry. Ten světelný podpis, chápete… Podobné dostane i modernizovaný born a na všechny čtyři facelifty se můžeme těšit v roce 2025. To bude pro Cupru na novinky víc než bohatý ročník.

Souhlasím, elektřina převažovala, ale minimálně terramar vypadal velmi slibně, že bychom se ještě pár let mohli vozit ještě i neelektricky. Líbily se mi taky facelifty, formentor a hlavně leon jsou pořád ještě normální auta. A ta čistě elektrická budoucnost? Za prvé se nevyhneme, to je už delší dobu jasné, a v případě Cupry půjde alespoň o designově atraktivní kusy. A já jsem hlavně rád, že jsem si připomněl, jak kdysi vypadaly prezentace nových modelů. I na tohle budeme – a vlastně to v podstatě děláme už teď, jenom vzpomínat.