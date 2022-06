První svezení pětiválcovou Cuprou Formentor VZ5 v Česku: Namlsala nás!

Model Formentor je prvním samostatným vozem značky Cupra, která do té doby nabízela jen rychlé přeznačkované seaty. A minimálně v českém prostředí se mu daří velmi, velmi dobře. Jen za prvních pět měsíců letošního roku bylo dle dat Svazu dovozců automobilů registrováno sedm elektrických bornů, třináct leonů, sedmnáct atec a… 854 formentorů!

Nová motorizace VZ5 nemá v popisu práce prodeje dále boostovat. Půjde o okrajovou záležitost, ostatně sama Cupra potvrdila výrobu pouhých 7000 exemplářů. První várka před časem dorazila do České republiky a my jsme tak ještě před tradičním týdenním testem dostali příležitost úvodního svezení. Pohodlně se usaďte, bude to svižné!

Video se připravuje ...

Cestou na Nymburkring

Půldenní program s novými vé-zet-pětkami startuje na okraji Prahy, odkud jedeme zhruba hodinku do Nymburka. Tady si Cupra na malém soukromém letišti připravila technickou vložku na čas, jinou cestou pak následuje návrat zpět do hlavního města. Na první osahání Formentoru VZ5 tak máme všeho všudy nějaké tři hodinky.

A tak neotálíme. Protože mě ostřejší svezení čeká na Nymburkringu, jak jsme okruh z kuželek s kolegy familiárně pojmenovali, začínám v komfortním režimu. I tady vás sešlápnutí plynového pedálu až k podlaze umí přišpendlit k sedačce, reakce na pokyny pravou nohou ale nejsou tak bryskní, technika přepočítává a dává si chvilku na čas. Naopak je příjemným překvapením podvozek. Ten je oproti čtyřválcovému VZ ještě o milimetr snížený, má adaptivní tlumiče a obouvá dvacetipalcová kola. I když by taková kombinace měla automaticky znamenat jisté kompromisy po stránce komfortu, nemám ten pocit. Auto je i na městských retardérech a kostkách pohodlné. Víte o nich, ale rozhodně po pár kilometrech nevylezete s bolavými zády.

Dostávám se ven z města a otevírá se přede mnou první hezká okreska. Následuje přepnutí do režimu Cupra a znovu sešlápnutí plynu k podlaze. Reakce je najednou mrštnější, ručička putuje otáčkoměrem jako zběsilá, aby sedmistupňová dvouspojka těsně nad samou hranicí kopla další kvalt… zážitek je ve sportovním režimu násobně intenzivnější, což podtrhuje i zhutněná akustika pohonného ústrojí.

Hodně rychle se tak dostanete do tempa, za které by vás hlídka schovaná za autobusovou zastávkou v Sadské asi nepochválila. Ale jak jsem říkal, technické cvičení mě teprve čeká, a tak se uklidňuji a jízdu na letiště si užívám v docela obyčejném tempu. V takovém případě si Formentor VZ5 řekne zhruba o deset litrů paliva na každých sto kilometrů a opravdu se řídí jako docela obyčejné auto. Pamatujete na pověstnou všestrannost Golfu R? Řekl bych, že tento crossover k ní nemá daleko…

Launch control, slalom a plnej!

Za necelou hodinku „přistáváme“ na Nymburkringu. Tady si v rámci měřené zkoušky vyzkoušíme launch control, slalom mezi kuželkami, otočku a další slalom. Celé se to následně absolvuje ještě jednou, avšak namísto závěrečného slalomu máme jet rovinku zpátky v nejvyšším tempu. A na závěr nezapomenout plné brzdy!

Tady už krom sníženého podvozku, sportovního režimu a brzdové soustavy Akebono přijde vhod i onen klenot pod kapotou. Tušíte správně, 2,5litrový pětiválec do sedmi tisíc formentorů propůjčují inženýři Audi, kteří za něj v posledních letech posbírali nespočet vavřínů napříč motorovými anketami. Agregát má 287 kW (390 k) a 480 newtonmetrů točivého momentu od 2250 do 5700 otáček. Je tedy o 10 koníků slabší než shodná technika v Audi RS Q3, ale upřímně? Stovka za 4,2 sekundy a maximální rychlost 250 km/h jsou pádnými argumenty, proč se kvůli tomu nemusíte stresovat.

Start s aktivním launch controlem je zážitek v kterémkoli aspoň trochu nazlobeném autě, natož v pětiválcovém crossoveru. Formentor skutečně crossoverem je, ale při proplétání se mezi kuželkami nechává na svou stavbu poměrně rychle zapomenout. Nejenže si můžete dát sedačku hodně nízko a přiblížit tak posez klasickému hatchbacku… ono se tak celé auto vlastně i řídí. Je totiž nesmírně obratné, karoserie se nenaklání a navzdory strojovně pod kapotou působí až lehkonoze.

Jistě pomáhá sofistikovaný pohon všech kol se systémem Torque Splitter (viz video níže), který už známe z Audi RS3 či Golfu R. Oproti standardní čtyřkolce verze VZ (2.0 TSI, 228 kW) tady výše popsaná technika pomocí dvou elektrohydraulicky ovládaných spojek umožňuje nezávislé ovládání točivého momentu na každém kole. V praxi by to mělo potlačit nedotáčivost a naopak zvýšit ovladatelnost a agilitu. A evidentně se to daří! Nesmím zapomenout ani na brzdy. Ty na několik ostrých pokynů k zastavení reagují okamžitě a ani při tom závěrečném se nezdají být unavenější.

Video se připravuje ...

Závěr

Ptáte se na čas? Měřenou vložku jsem absolvoval s časem 1:24 a nějaké drobné. Zatím všichni účastníci byli o pár desetinek či vteřinek horší. Pouze jeden zajel 1:21, vysloužil si však pětisekundovou penalizaci. Má radost z dosavadního prvenství netrvala dlouho. Hned po mně se totiž na start postavil kolega Bart Běhal a všechny vyprášil časem 1:19. Gratulace!

Ale zpátky k Formentoru VZ5. Dnešní svezení chápejte jako takovou první ochutnávku. Co nevidět nás čeká tradiční týdenní test, ve kterém přijde řada na všechny dnes nezmíněné věci… třeba i drift mód! Od pětiválcové stylovky jsem měl velká očekávání a po prvním svezení se zdá, že se je povede naplnit. Skvělý motor, solidní jízdní vlastnosti a hodně, hodně zábavy. Jen to celé bude něco stát. Za Formentor VZ5 si Cupra účtuje 1.869.900 Kč, o 410.000 Kč více než za 310koňový čtyřválec. I tak ale předpokládám, že se po kusech vyhrazených pro český trh jen zapráší. Takových aut už nebude moc.