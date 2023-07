Cupra DarkRebel vstoupí do našeho světa. Na vzhledu se podílí i veřejnost

Španělská automobilka Cupra představila v dubnu tohoto roku výstřední koncept s označením DarkRebel, navržený pro virtuální svět zvaný Metahype. Zajímavostí je, že společnost uvolnila pro veřejnost také konfigurátor, ve kterém bylo možné studii upravit dle vlastních preferencí. Ačkoliv možností úprav nebylo mnoho (v zásadě pouze barevné kombinace exteriéru i interiéru), celkem bylo vytvořeno přes 270 tisíc konfigurací. Nyní výrobce plánuje koncept přivést k životu a inspirací mu budou právě návrhy fanoušků.

„Cupra DarkRebel je nejnovější provokací značky, vytvořenou bez ohledu na hranice reálného světa. Tento koncept byl vytvořen pro novou generaci, je výsledkem tvořivosti celé skupiny, nikoli jednotlivce. Je to rebel s cílem ukázat, že i elektromobily mohou být sexy, emocionální a šokující,“ popisuje Wayne Griffiths, generální ředitel značky Cupra. „Věřím, že Cupra je čistá posedlost. Je to značka vytvořená lidmi fascinovanými tím, co dělají. DarkRebel je důkazem této vášně dovedené až k hranicím možností,“ dodal.

Koncept oplývá nápaditým designem, který se, vzhledem k množství komplikovaných křivek a poněkud zkresleného pohledu v digitální podobě, jen těžko popisuje. Základem je dvoudveřová karoserie typu „shooting brake“, kterou podtrhuje řada ostrých linií. Především však slouží jako ukázka designového jazyka, který bude Cupru charakterizovat v nadcházejících letech.

Na finální vzhled fyzické podoby si ovšem budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Cupra zatím neprozradila, jaké barevné kombinace byly mezi veřejností populární a není znám ani termín debutu konceptu DarkRebel.