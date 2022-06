Dacia Duster 1.3 TCe 150 4x4 Extreme – V plné palbě

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Obrazovka infotainmentu je umístěna poměrně nízko, ale její ovládání je jednoduché a intuitivní. Zrcadlení chytrého telefonu většinou funguje bez potíží. Líbilo se mi provedení tlačítek a otočných ovladačů pod obrazovkou infotainmentu. Na zadní sedačky se sám za sebe posadím, ale místa na rozdávání zde není. Kufr je v případě pohonu všech kol o něco menší než u předokolky – dle tabulek Dacie se jedná o rozdíl pouze 11 litrů (467 vs. 478 litrů). Je v tom však započítáván prostor pod podlážkou, která je u čtyřkolky umístěna podstatně výše (do roviny s hranou kufru).

Tvrdé plasty na všech površích zůstávají, zde se nic neměnilo. V podstatě to není problém, jen mi příčka v oblasti přechodu palubní desky do středového tunelu překážela pravé noze a na delších trasách to bývalo až nepříjemné. Věřím však, že řidiči s útlejší postavou takový problém mít nebudou, pokud jej vůbec zaregistrují. Nepříjemná je taky velmi tvrdá opěrka hlavy předních sedadel.

Po týdenním soužití se spotřeba Dusteru Extreme s nejsilnější třináctistovkou ustálila na 7,2 litrech na 100 kilometrů. Vzhledem k aerodynamickému odporu auta a jeho výkonu mi to přijde jako vcelku slušná hodnota, byť samozřejmě rekordmanem úspornosti není. Nutno však podotknout, že jsme dost času strávili ve městě a případných kolonách. Na druhou stranu jsem v autě většinu času jezdil sám bez nákladu. Zkrátka, pokud by vám 7,2 l/100 km přišlo moc a vašemu způsobu používání auta dává smysl diesel, zvážil bych naftového Dustera.

Verze Extreme je dostupná se všemi motorizacemi, jaké se do modelu Duster instalují. Můžete ji tak mít jak s benzínovým litrovým tříválcem o výkonu 67 kW (91 k) pohánějícím přední kola, tak s naftovou čtyřválcovou patnáctistovkou o výkonu 84 kW (115 k) s pohonem všech kol. Jak jsem zmiňoval výše, my jsme Duster Extreme vyzkoušeli v kombinaci s přeplňovaným čtyřválcem TCe o objemu 1,3 litru poskytujícím 110 kW (150 k), manuální převodovkou a pohonem všech kol.

Závěr

Dacia Duster jako taková je schopným a univerzálním vozem, jehož trumfem je příznivý poměr ceny a výbavy. Není to sofistikované auto, ale ani to není jeho účel, takže to od něj nečekáte. Jezdí se s ním příjemně a místa uvnitř je celkem dostatek, byť by obestavěný prostor mohl být využit ještě o něco lépe. V interiéru se musíte smířit s tvrdými plasty a předními sedačkami, které se v kolejnicích trochu pohybují, ale na druhou stranu jsou ovládací prvky dobře řešené a auto s vámi komunikuje srozumitelně.

Jízdně je znát snaha o kompromis mezi schopnostmi na silnici a mimo ní, v případě čtyřkolky především ve zpřevodování manuálu, ovšem i zde s ohledem na zaměření auta není co zásadního vytýkat. Duster si je sebou a svým místem v automobilovém světě jistý, a nemá za potřebí se někomu podbízet tím. A to je na něm sympatické.

Hovořím teď ale především o modelu Duster obecně. Co však verze Extreme? Její výhodou je prakticky plná výbava a nízká cena zbývajících příplatků. Je už pak na vás, zda potřebujete Dustera „v plné palbě“ a s několika dekorativními prvky navíc. V námi testovaném exempláři byly zaškrtnuté všechny příplatkové položky a cena se vyšplhala na 585.400 Kč, přičemž bez příplatků vůz stojí 557.900 Kč. Je to hodně peněz? Ano. Je to moc peněz? To už záleží na vás.

Plusem je velmi slušná výbava za cenu, za kterou mnozí konkurenti sotva nabídnou základní provedení. Navíc nezapomínejte, že máte relativně velké auto s výkonem 150 koní a pohonem všech kol. Takže i s ohledem na dnešní dobu a s ní související ceny aut se to stále působí jako dobrá koupě.

Já osobně bych se ale asi bez verze Extreme obešel. Podíval bych se po nižší výbavě a pečlivě si rozmyslel příplatky. Například, pokud bych trval na čtyřkolce, nejlevnější je podle ceníku v druhé výbavě Comfort s naftovým motorem Blue dCi 115 a manuálem. Vyjde na 494.900 Kč a nabídne všechny podstatné prvky výbavy, včetně klimatizace (byť manuální) či infotainmentu s dotykovou obrazovkou a zrcadlením chytrého telefonu (bez vestavěné navigace, telefon nutné připojit kabelem). Rázem bych ušetřil 90.500 Kč.

Kdybych trval na kamerovém systému Multiview a systému hlídání mrtvého úhlu, jako jeden balíček přijdou na 10.000 Kč. Loketní opěrka s úložným prostorem, nastavitelná bederní opěrka řidiče a 2x USB-A pro cestující vzadu pak jako druhý balíček přijdou na 4.500 Kč. To bych se dostal na 509.400, což je stále úspora 76.000 Kč. V takové podobě mi Duster dává větší smysl. Na druhou stranu dokážu pochopit i ty, kterým Duster prostě učaroval a chtějí si ho dobře vybavit bez ohledu na to, zda je to racionální či nikoliv.

Nejlevnější verze modelu 359.900 Kč (1.0 TCe/67 kW Essential) Základ s testovaným motorem 536.900 Kč (1.3 TCe/110 kW EDC Prestige) Testovaný vůz bez příplatků 557.900 Kč (1.3 TCe/110 kW 4x4 Extreme) Testovaný vůz s výbavou 585.400 Kč (1.3 TCe/110 kW 4x4 Extreme)

