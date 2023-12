Dacia se do elektromobility nehrne. Spalovací motory si zachová ještě dlouho

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S ohledem na klesající zájem Evropanů o elektrická auta se možná během následujících let dočkáme přehodnocení velmi optimistického plánu, podle kterého měly nové automobily se spalovacími motory na našem kontinentu de facto skončit s rokem 2035. V Dacii se k tomuto datu příliš neupínají, zákazníci rumunské značky totiž preferují především ideální poměr ceny k celkové hodnotě.

Díky téhle strategii se z Dacie stala jedna z nejúspěšnějších automobilek v Evropě posledních dvou dekád. Přechod na elektromobilitu, která je i přes sliby stále nedostupná širšímu spektru zákazníků, by však mohl pozici Dacie ohrozit. Podle Denise Le Vota, šéfa značky, ovšem rumunská automobilka bude na vlnu bezemisního pohonu reagovat pomaleji než drtivá většina ostatních.

Například nedávno představená třetí generace SUV Duster se podle všeho elektrické verze ještě nedočká. Na trhu by mohla vydržet okolo osmi let (tedy zhruba do roku 2032), bez spalovacích motorů by tudíž dorazil zřejmě až nástupce (pokud vůbec). Podobně je tomu také u Dacie Sandero, jednoho z nejprodávanějších aut v Evropě.

Jeho současné provedení skončí okolo roku 2028, přičemž ani za necelých pět let se nedá očekávat, že by značka u takhle významného modelu vsadila pouze na bezemisní pohon. Dacia navíc neprodává pouze na našem kontinentu, ale působí též na méně rozvinutých trzích, pro které je přechod na elektřinu ještě běh na dlouhou trať.

Dacia už navíc v portfoliu jeden elektrický model má. Spring, který pro rumunskou značku vyrábí čínský Dongfeng, je však určený primárně do města a na velmi krátké trasy okolo 100 kilometrů. Vedle toho se Dacia snaží emise škodlivin snižovat podporou pohonu na LPG neboli zkapalněný ropný plyn. Ten spolu s nižšími provozními náklady slibuje také asi o 10 % nižší exhalace CO 2 .

Dacia navíc pomalu pokračuje se zaváděním klasického hybridního pohonu. Po kombi Jogger jej dostane také právě nový duster, který si nadále zachová zmíněnou možnost spalovat LPG. Naopak se ovšem rozloučil s vynikajícím zážehovým čtyřválcem 1.3 TCe a vznětovou patnáctistovkou.