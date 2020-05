Dacii Duster opouští atraktivní motor. Benzinová čtyřkolka tím značně podraží

Levné SUV Dacia Duster je evropským fenoménem a Česká republika není výjimkou. Jen v loňském roce jej u nás pořídilo 5922 kupců, což z něj dělá devátý nejprodávanější model na tuzemském trhu (jen o 14 kusů za Škodou Superb) a suverénně nejžádanější Dacii celkově.

V posledních měsících se ale potenciální zájemci mají na pozoru, Duster se totiž musí vypořádat s několika motorovými novinkami. Tou první byla náhrada populární atmosférické šestnáctistovky přeplňovaným litrovým tříválcem s výkonem 74 kW, z něhož se stala základní motorizace a s cenovkou 269.900 Kč nejdostupnější nový Duster. Jen připomeňme, že nyní jej lze pořídit s atraktivním zvýhodněním 50.000 Kč.

O druhé zásadní změně nyní informoval český magazín RNews.cz. Ten upozornil, že z nabídky SUV zmizí slabší verze 1.3 TCe vyladěná na 92 kW a 240 newtonmetrů. Zůstane pouze výkonnější varianta třináctistovky se silou 110 kW. Alternativu pak tvoří turbodiesel Blue dCi naladěný na 70 kW.

Do nabídky Dusteru je to citelný zásah, i když se to na první pohled nemusí zdát. Varianta 1.3 TCe 92 kW byla totiž s cenovkou 439.900 Kč nejlevnější čtyřkolkou v nabídce. Budete-li chtít pohon 4x4 s benzinovým motorem, musíte si připlatit za silnější verzi. Ta se však pojí až s vyšším výbavovým stupněm Celebration a stojí 489.900 Kč. Zároveň zapomeňte na benzinový čtyřválec pod 400 tisíc (do teď to bylo 393.900 Kč), základní cena silnější varianty s pohonem předních kol je 444.900 Kč.

Nárůst 50.000 Kč je v těchto cenových vodách opravdu citelný. Zejména u Dusteru, jenž je synonymem pro cenově dostupné SUV. Kompenzovat se to snažší alespoň bohatší výbava, která čítá například 17” litá kola, multimediální systém s navigací či zadní parkovací senzory.

Magazín RNews.cz informuje, že pár slabších třináctistovek ještě u dealerů Dacie stojí, pokud chcete Duster sehnat za tuto slušnou cenu, rozhodně byste neměli otálet.