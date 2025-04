Daimler SP250 Dart: Hot rod gentlemanů

Loni v létě nastal zvrat, kdy mi opět zkřížil cestu. Možná jsem potřeboval dozrát, ale spíše to přisuzují barevné kombinaci. Jen se podívejte na ten sytě rudý odstín, drátěná kola, pneumatiky zdobené bílým lemem a k tomu kožený interiér v barvě ořechových sušenek. Postavte ho do kontrastu zelené louky a najednou se zvýrazní všechny záhyby nesmírně komplikované, ale zároveň úžasně harmonické karoserie. Tyhle fotografie by se snad ani neměly dostat do rukou dětem, protože hraničí s pornografií.

Dokonce jsem musel focení na chvíli přerušit, protože nešlo odtrhnout oči od skvostně zakomponovaných lemů blatníků, čisté linie křidélek přecházejících v zadní světla a přední části, která je pro změnu přehlídkou okázalého chromování. Mřížka chladiče sice vypadá jako z encyklopedie mořských potvor, ale přitom působí tak přirozeně, že celé auto dělá zajímavým, nikoliv ošklivým. Možná vás to překvapí, ale tahle 4077 mm dlouhá symfonie vznikla změnou strategie na poslední chvíli. Navíc je poslední skladbou, kterou Daimler z Coventry zahrál, než jej William Lyon, spoluzakladatel automobilky Jaguar, v květnu roku 1960 koupil za 3,4 milionu liber.

Původně to měl být sedan

Daimler v padesátých letech potřeboval posílit pozici na domácím i zahraničním trhu, proto vedení pověřilo ředitele Edwarda Turnera a Jacka Wickese, aby navrhli sedan poháněný vidlicovým osmiválcem. Srdce bylo hotové už v březnu 1958 (vedené jako DN250), ale po sedanu zatím ani památky. Kvůli úspoře financí a času se vedení přeorientovalo na již testovaný sportovní model. Mimochodem, paralelně se pracovalo na větším derivátu V8 o objemu 4,5 litru pro Daimler Majestic.

V rané fázi měl žebřinový rám s křížovou výztuhou vycházející z Triumphu TR3. Jenže se pod těžkým a výkonným motorem natolik kroutil, že byl nakonec přepracován. Přední náprava dostala nezávislé zavěšení s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči. Vzadu pro změnu listová pera s tlumiči. Daimler se rozhodl vybavit všechna kola kotoučovými brzdami, což rozhodně nebylo obvyklé.

Karoserie vznikla v poměrně krátkém čase a vše hovořilo ve prospěch laminátu. Samozřejmě největší slovo měly náklady na výrobu, které byly skoro desetkrát nižší než v případě ocelové. Navíc měl Daimler s lehkým materiálem zkušenosti z výroby autobusů a rozhodně si muselo vedení všimnout úspěchu Chevroletu Corvette. Automobilka navíc počítala, že dvě třetiny půjdou k americkým zákazníkům, takže kombinace laminátu s V8 měla potenciál. Nízkou cenu podpořil chytrý tah, protože clo se počítalo ze základního modelu. Ten byl strohý, ale mohli jste si objednat velké množství příplatkových prvků, na které se clo nevztahovalo.

Nelehký život

Právě proto se novinka poprvé ukázala na autosalonu v New Yorku 4. dubna 1959 pod modelovým označením Dart, ale nadšení se nekonalo. Nejen že veřejnost považovala vzhled za ošklivý, zejména kvůli masce chladiče, ale navíc si Dodge nárokoval stejný název, který si nechal s předstihem zaregistrovat. Proto vůz přijal původní vývojové označení SP250.

Automobilka zprvu plánovala výrobu 1500 kusů v prvním roce a následné zdvojnásobení objemu v dalších dvou letech. Ve výsledku byl počet kusů skromnější. Mezi lety 1959 až 1964 sjelo z výrobních linek jen 2650 exemplářů, ale zato se podívaly takřka do celého světa.

Samozřejmě asi 40 procent šlo na severoamerický trh, ale k dostání byl také v Austrálii, na Novém Zélandu, v západní Indii, Jižní Africe, na Jamajce a mnoha dalších zemích. Daimler byl mimořádně použitelný, a především se skvěle řídil. Vidlicový osmiválec o objemu 2,5 litru s výkonem 140 koní ho dokázal dostat přes hranici 190 km/h. Není divu, že si ho oblíbila domácí i zahraniční policie pro stíhání neukázněných řidičů a motorkářů. Jenže Jaguar výrobu v roce 1964 ukončil. Možná měl pocit, že až moc „leze Jaguaru E-type do zelí“. Pravdu se asi nedozvíme, ale reálný scénář to je.

Sporťák pro gentlemany

První, čeho si všímám, jsou kompaktní rozměry. Ve srovnání s Jaguarem E-Type je o 381 mm kratší. Delší je MGB, Triumph TR6. Nejvíc je to znát na krátkých dveřích a malém nástupním otvoru. Pozor, fakt jde o kalhoty! V interiéru je ale prostornější než TR6 a sedí se tu stejně nízko. Volant je posunutý mírně vlevo, zato pedály mají ideální ergonomii, spojka více vpravo, zatímco blíže posazený plyn s brzdou dávají možnost přesných meziplynů při podřazování během brzdění před zatáčkou.

A jak se dart řídí? Máte tu vyladěný V8, laminátovou karoserii a hmotnost kolem 940 kg, tak co myslíte? Triumph TR6 byl pro chlapy floutky, tohle je hot rod gentlemanů. Vzhledem k roku 1960 už šlo o vyztuženou verzi. Dart jezdí skvostně, řízení je tužší kvůli V8 vpředu, ale zase máte cit a zpětnou vazbu. S výraznějším přidáním plynu nastupuje mohutná síla a okamžitě mi ukazuje, že má pořádné koule. Vtip je v tom, že vím, že tam jsou, a tak nemám potřebu je všude ukazovat. Ano, stejnou okresku jsem nedávno zdolal s Triumphem TR6 stejně rychle, ale dart stanovené tempo zvládá s větší grácií a vědomím své síly.

Překvapivě dostupný

Vzhledem k širokému rozptylu exportu a omezené výrobě je nabídka silně omezená, a pokud hledáte kvalitní exemplář, je to běh na dlouhou trať. Laminátová karoserie má často praskliny a šasi spolu s nápravami jsou náchylné ke korozi stejně jako uložení předních tlumičů. Rám musí být co nejlepší, jinak riskujete sundávání karoserie a boj s 50 maticemi a šrouby. Je třeba kontrolovat olej, protože ho spotřebuje půl litru asi na 800 kilometrů.

Na druhou stranu, díly nejsou drahé, a když uvážíte cenu kolem 65.000 eur za velice zachovalý exemplář v kontextu omezené výroby a jízdních vlastností, jde o vzácný, schopný a cenově dostupný vůz.

Neměl by stát víc?

Neskrývám touhu po MGB nebo Triumphu TR6, a i když mě Daimler SP250 fascinuje, stále si za tím stojím. Veterány jsem zvyklý používat k dennímu sezonnímu ježdění na schůzky, nákupy v obchodních centrech a na to mi dart přijde jako příliš luxusní zboží. Vypadá tak i jezdí, je vzácný, a přitom stojí stejně jako zcela běžná auta ze šedesátých let a to je výhra. Pokud vím, tenhle je zatím stále volný, ale kdo ví, co bude za týden?