ˇZávodníci poptávali delší a náročnější trasu s více kilometry po dunách, to jsou ingredience letošního Dakaru," tato slova ředitele závodu Davida Castery musela být k radosti nejen jezdců ale i diváků, nejen trasa Rallye Dakar 2023 vypadá hodně zajímavě. Je prostě dobře, že ředitelé Dakaru, včetně Castery, jsou sami bývalí závodníci.

Dakar 2023 se pojede potřetí v řadě opět v Saúdské Arábii a to od 31. ledna do 15. února. Chystané změny by měly přinést ještě lepší podívanou než předchozí ročníky. Co do délky bude nejdelší od roku 2014, kdy se Dakar konal v Jižní Americe. Přinese více výzev, více dun a více techniky.

Největší změny na Dakaru 2023:

Některé etapy budou rozděleny na dvě varianty , jezdci budou náhodně rozřazeni

, jezdci budou náhodně rozřazeni Digitální roadbooky pro všechny závodníky, včetně motorkářů

pro všechny závodníky, včetně motorkářů Časové prémie pro motorkáře, kteří zahajují etapu

pro motorkáře, kteří zahajují etapu Žádná neutralizace (části etap s omezenou rychlostí)

(části etap s omezenou rychlostí) Rozšíření o biopaliva a syntetická paliva

Dakar Classic přinese dvě nové výzvy a 13 etap

Trať Dakar Rallye 2023

Těm, kteří Dakar sledují pravidelně, není třeba připomínat, že historicky se rallye jezdila celé tři týdny a to až do roku 2001. Dakar 2023 sice nebude až tak dlouhý, ale pojede se celých 15 dní a bude obsahovat 14 etap.

Na trase je také téměř 5000 km rychlostních zkoušek, z nichž většina měří okolo 450 kilometrů. A zatímco měřené rychlostní zkoušky budou delší, zkrátily se spojovací úseky a cílové i startovní body jsou blíže divákům, takže se více nabaží.

Většina trasy bude nová

V duchu zakladatele Dakaru Thierryho Sabina zůstává objevování a dobrodružství základním kamenem i moderního Dakaru. 70 % etap se pojede na nových úsecích. Rallye bude opět startovat podél Rudého moře, ale cíl bude na druhé straně Saudské Arábie, v Dammamu. Trasa povede na sever do známých oblastí Ha'il a Al-Qassim a poté se táhne napříč směrem k Východní provincii, známé svými dunami.

Nebude chybět ani poušť Rub al-Chalí, označovaná také jako Prázdná čtvrť. Rozsáhlá oblast s převážně dunovou krajinou, která se snaží nachytat nepozorné. Rozkládá se na obrovské ploše odpovídající rozloze Francie a nabízí jedny z nejnáročnějších dun v Saúdské Arábii.

A během 46. ročníku soutěže se zde pojedou tři výhradně písečné rychlostní zkoušky, včetně maratonské etapy. Vynechány nejsou ani duny mamutí velikosti. Přesnou trasu etap pořadatelé odhalí v listopadu, současná podoba je orientační.

Neutralizační zóny jsou zrušeny, hurá!

Závodníci už se nemusí courat. Na Dakaru 2023 nebudou neutralizační zóny. Jednalo se o úseky rychlostních zkoušek s regulací rychlosti, který fakticky rozděloval etapu na dvě části. Soutěžící sice měli čas na dokončení drobných oprav, na jídlo nebo dokonce na komfortní přestávku. Tyto věci bude možné během rychlostních zkoušek dělat i nadále, ale posádky tak budou muset činit s vědomím časové ztráty. To závodům jenom prospěje.

Známá jména a úžasné stroje

FInální startovní listina se ještě promění, nicméně v registrovaných pro tuto chvíli 168 čísel patří motorkářům, čtyřkolkám 27. Auta přihlásilo 101 dvoučlenných posádek. Lehké prototypy bude sedlat 56 dvojic. 70 posádek je ve tříde SSV, tedy v lehkých produkčních vozidlech. Mezi kamiony je zapsáno 61 tříčlenných posádek včetně Rusů, u kterých je účast na vážkách. Registrace však nejsou hotová startovní listina, takže vše se ještě trochu vyvine.

Přestože se rallye už dlouhá léta nejmenuje Rallye Paříž-Dakar, Francouzi jsou tradičně stále nejhojněji zastoupeným národem mezi závodníky a jsou pořadateli (Amaury Sport Organization – ASO).

Jezdci na motorkách a čtyřkolkách jsou všichni ostřílení borci. Museli se totiž (narozdíl od svých čtyřkolových kolegů) na Dakar kvalifikovat na základě výběrového řízení, které zahrnuje vyplnění dotazníku s podrobnými informacemi o jejich účasti na světových šampionátech a závodech spadajících pod Road to Dakar.

Pořadatelé (ASO) ale odeslali mezi motorkáře teké několik exkluzivních pozvánek, které pravděpodobně nebudou odmítnuty. Mezi vyvolenými je Ace Nilson, Paul Neff, nebo Tomás de Gavardo, syn prvního Chilského závodníka na Dakaru.

Automobily, nejsledovanější skupina soutěže, budou i pro nás nejzajímavější, protože nabídnou epické souboje mezi jezdci i různorodou technikou. Obhájí vítězství Nasser Al-Attiyah s Hiluxem se starým dobrým spalovacím motorem, nebo už na Stéphana Peterhansela a Carlose Sainze s vylepšenou Audi RS Q E-TRON E2 nebude stačit? V roce 2023 jsou pravidla pro hybridy výhodná, takže všichni ostatní budou muset hodně tlačit a využít všechen důvtip.

Mezi top jezdci nechybí samozřejmě ani Martin Prokop, který svou F-150 kompletně přepracoval, při zachování osmiválece. Favorité jsou také ze stáje Prodrive a to Sebastien Loeb, nebo Nani Roma, kterému vyhovuje každá duna navíc. Krásným prvkem v absolutní špičce je polský jezdec Jakub Przygonski a jeho Mini Cooper s pohonem zadních kol.

V otevřené tříde je zapsaných 5 aut a lehčích speciálů mimo standardní skupiny, mj. úžasný Bowler Bulldog. Nejbohatší je skupina historiků Dakar Classic, více než 200 posádek sedlajícíh dobové offroady, pickupy i třeba Porsche 911SC. Pro ně budou nově vypsány dvě soutěže: "Authentic Codriver Challenge" kde je zákaz používat stopky a "Iconic Classic Club" pro originální vozidla, která se účastnila Dakaru ve 20. století. Tedy pouze originály, žádne repliky. Dakar Classic bude mít 13 etap, včetně dvou maratonských, takže i u historiků se bude na co dívat.

Češi na Dakaru

Češi Dakar tradičně milují. Fanoušků jsou tu tisíce (jen těch nálepek Dakar, kterých jsem viděl na náhodných autech). A rozhodně mají komu fandit. Češi patří mezi favority hned v několika kategoriích. #716 Klymciw Ondrej

Digitální roadbook pro všechny a další technologie

V mnoha ohledech je to konec jedné éry Dakaru. Papírové roadbooky už neexistují a to ani pro motorky. Všichni budou mít pouze digitální roadbook. Díky tomu se celý systém ocitne pod stejnou navigační střechou.

Trochu nevonět by fanouškům mohl také program Dakar Future, jehož cílem je posunout soutěž směrem k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu formátu. Po zavedení hybridních a vodíkových vozidel na začátku letošního roku se v roce 2023 objeví biopaliva a syntetická paliva.

Zajímavé budou hybridní a elektrické speciály, protože kromě nasazení vylepšené Audi RS Q e-tron E2, která nemíří nikam jinam než do boje o absolutní prvenství, se ukáže také elektrifikovaný rival kterého chystá ORECA s týmem SMG.

Na Dakar 2023 se opravdu tešíme, protože ukáže mnoho nových i oblíbených pasáží, vynechá pomalé neutralizační kilometry. V předchozích letel to místy i vypadalo, že na diváky a závodníky se zapomíná. Letošním ročníkem ale byla přání vyslyšena. Takže nezapoměňte, ročník 2023 startuje už 31. prosince!