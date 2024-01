Dakar 2024, 2. etapa: Loprais těsně druhý, Prokop desátý

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nedělní etapa do Al Duwadimi měřila 655 kilometrů, z toho bylo 463 měřených. V první části tratě čekalo třicet kilometrů dun. Zásadní dění na tomto zbrusu novém speciálu se odehrávalo na rychlých úsecích, kde štěstí přálo odvážným.

Prokop si přidal jako na D1

Náladu ve druhé etapě si výrazně vylepšil Martin Prokop. První den měl dva defekty a ztratil téměř padesát minut. V neděli zajel desátý čas a polepšil ze 47. na 25. místo v průběžném pořadí. „Užili jsme si parádní svezení a Shrek (auto) šlapal náramně. Jediným problémem bylo předjíždění, nejsem hazardér, abych šel do prachu, kam nevidím. Dojeli jsme čtyři Francouze, kteří nereagovali na žádné výzvy sentinelem (houkačka). Připadali jsme si jako v pátek na D1 směrem na Brno. Jeli jsme tak sto šedesát kilometrů než se nám je podařilo předjet poté, co udělali navigační chybu,“ popsal Prokop své dojmy z etapy.

Spokojený byl také Macík, třetí v hodnocení kamionů. „Letěli jsme báječně, auto fungovalo na jedničku. David musel trochu podhustit gumy, abychom ty úvodní duny přejeli. Měli jsme tam dvě menší navigační chybky, ale to neřešíme. V pondělí nás čeká náročná etapa, po které máme jen dvě hodiny na servis auta,“ konstatoval po etapě Macík.

Etapu v kategorii automobilů vyhrál čtrnáctinásobný vítěz soutěž Stéphane Peterhansel (Audi RS Q e-tron). Pro osmapadesátiletého Francouze to bylo padesáté etapové prvenství a vyrovnal tak rekord Fina Ariho Vatanena. V součtu s kariérou za řídítky, má Peterhansel na svém kontě již 83 vítězství. V průběžném pořadí je devátý. Celkově vede jeho týmový kolega od Audi Španěl Carlos Sainz, na třetím místě je devítinásobný mistr světa v rallye Francouz Sébastien Loeb (Prodrive Hunter).

Drdaj vévodí nováčkům

Sedmnácté místo v etapě a jedenácté v průběžném pořadí, taková je bilance Martina Michka, který ztrácí v průběžném pořadí motocyklistů 23:09 sekundy na vedoucího Rosse Brantsche. „Etapa byla rychlejší než ta první a také kamenů nebylo tolik. Na začátku se vytvořila skupinka, ve které byli se mnou Benavides, Barreda Bort a Sunderland. Kvůli prachu se nejelo úplně nejrychleji. Bohužel mi během etapy praskl airbag, musíme se podívat, co bylo příčinou. Měl jsem během dne také dva menší pády, ale nic dramatického. Pořadatel připravil hodně rychlostních limitů, ze 150 km/h jsme museli brzdit na třicet, což byla síla,“ rekapituloval situaci Michek.

Dalším Čechem za ním byl Milan Engel, kolega z týmu Orion – Moto Racing Group. „Věděl jsem, že přede mě půjde pár jezdců, protože ti rychlejší včera bloudili. Na padesátém kilometru mě předjel jeden Ital, se kterým jsme jeli až do cíle. Chtěl jsem si to užít, trochu odpočinout, protože včera jsem toho odnavigoval dost, až mě bolela hlava,“ říkal Engel.

Zatím nejlepším nováčkem v klasifikaci motocyklů je český jezdec Dušan Drdaj (Orion – Moto Racing Group). „Zvolil jsem taktiku šetření techniky a vlastního těla, protože po prvním dnu jsem byl rozbolavělý. Tentokrát mi to ubíhalo mnohem lépe a také jsem neudělal žádnou navigační chybu,“ řekl Drdaj.

Smolařem dne byl Jaroslav Romančík, který musel na trati dvakrát opravovat a ztratil tak téměř dvě hodiny. Starosti s technikou měl rovněž Libor Podmol, který jede v kategorii bez asistence. Do noci spravoval přívod benzinu a navíc měl dva naražené prsty na ruce poté, co ho trefily v první etapě odletující kameny. Po druhém dnu je v hodnocení Original by Motul (kategorie bez asistence) na osmém místě, o jednu příčku před ním je další Čech David Pabiška.

Pondělní etapa z Al Duwadimi do Al Salamiya měří 733 a z toho 438 měřených. První specialitou je směs kamenitých úseků, rozlehlých pískových ploch a řetězců dun. Najít ten správný rytmus se v této směsi rychlých, pomalejších a členitých terénů je snadnější teoreticky než za volantem. V cíli speciálu dostanou mechanici pouze dvě hodiny práce, než vozidla zamíří do maratonského bivaku pro posádky a uzavřeného parkoviště pro závodní speciály.

Výsledky – 2. etapa

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 4:23:41; 2. L. Benavides (Arg./Husqvarna) +4:14; 3. Quintanilla (Chile/Honda) +6:35; … 17. Michek (ČR/KTM) +17:23; 24. Engel (ČR/KTM) +23:45; 28. Drdaj (ČR/KTM) +30:50; 31. Brabec (ČR/KTM) +32:10; 47. Prokeš (ČR/KTM) +1:12:24; 50. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:15:27; 66. Pabiška (ČR/KTM) +1:32:24; 114. Romančík (ČR/KTM) +2:51:42.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi RS Q e-tron) 3:54:40; 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +29; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota Hilux) +6:11; … 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +19:11; 44. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +1:08:55; 45. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +1:13:10.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 4:36:12; 2. Loprais (ČR/Praga) +6; 3. Macík (ČR/Iveco) +2:12; 4. De Baar (Niz./Tatra) +17:08; … 7. Valtr st. (ČR/Tatra) +21:22; 10. M. Valtr (ČR/Iveco) +45:26; 22. Stiblík (ČR/Tatra) +:39:22.

Průběžné pořadí (po 2. etapě)

Motocykly: 1. Branch (Botswana/Hero) 9:49:54; 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +2:30; 3. Brabec (USA/Honda) +6:50; … 11. Michek (ČR/KTM) +23:09; 25. Engel (ČR/KTM) +56:36; 32. Drdaj (ČR/KTM) +1:19:53; 34. Brabec (ČR/KTM) +1:22:47; 51. (ČR/KTM) +2:46:13; 55. Pabiška (ČR/KTM) +2:56:39; 56. Podmol (ČR/Husqvarna) +2:57:40; 71. Romančík (ČR/KTM) +3:50:17.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) 8:49:38; 2. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) +1:51; 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hnter) +4:17; … 25. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +49:29; 34. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +1:39:56; 40. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +2:35:33.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 9:31:37; 2. Loprais (ČR/Praga) +12:55; 3. Macík (ČR/Iveco) +21:57; 4. De Baar (Niz./Tatra) +40:55; 5. Valtr st. (ČR/Tatra) +47:54; … 13. M. Valtr (ČR/Iveco) +2:10:38; 20. Stiblík (ČR/Tatra) +3:12:08.

Classic: 1. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 92 bodů, 2. 2. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 93; 3. Bedeschi, Bottallo (It./Toyota BJ71) 111; … 25. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 1418; 67. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 9622.