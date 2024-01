Dakar 2024: Vydařený start Lopraise, Prokopa a Michka

Českým závodníkům Martinu Prokopovi a Martinu Michkovi vyšel vstup do 46. ročníku Rallye Dakar. Prokop dojel v kategorii automobilů devátý a Michek byl mezi motocyklisty na jedenácté příčce.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Úvodní den soutěže byl na programu prolog dlouhý 27 kilometrů. Pořadatelé splnili to, co slíbili před startem. Místo poklidného začátku šlo o dakarskou etapu v koncentrované podobě, ve které závodníci kličkovali v úchvatné krajině mezi kameny a na písečných tratích.

Byl to pořádný nářez

Tahle slova potvrdil v cíli prologu Martin Prokop, když na sociálních sítích mimo jiné uvedl: „Byl to nářez. Měkký písek, hodně navigace, dost se jelo mezi kaňony. Žádná procházka a správný závodní mód. Hodně jsme se snažili, auto fungovalo. Uvidíme, co to přinese startovní pořadí pro příští etapu,“ uvedl pilot týmu Orlen Jipocar. Mezi čtyřkolovými speciály byl nejrychlejší Švéd Mattias Ekström na elektrickém speciálu Audi, devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb skončil třetí a dvanáctý byl obhájce trofeje Katařan Nasser Al-Attiyah s mankem 61 sekund.

V klasifikaci motocyklů se prvních deset jezdců vešlo do necelé minuty, devátý dojel loňský vítěz Kevin Benavides z Argentiny. Hned za první desítkou byl zatím nejlepší Čech Martin Michek. „Bylo to husté. Výsledek je v současné konkurenci až abnormální. Organizátoři otočili pořadí, tak jsem jel mezi posledními. Trať byla extrémně rozbitá, už tam byla nebezpečná místa, trefil jsem několik šutrů zavátých pískem. Byl to čistokrevný motokros s navigací. Tvrdly mi trochu ruce, jak jsem jel dlouho v té rychlosti v křeči,“ popsal své pocity jezdec týmu Orion – Moto Racing Group.

Jeho týmový kolega Dušan Drdaj zahájil debut na slavné soutěži 28. časem, Milan Engel se zařadil na 40. pozici. V kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence byl David Pabiška třetí, celkově mu patří 48. příčka. „Prolog byl hezký, rychlý motokrosový profil v písku. Byl jsem spokojený. Jediný problém nastal, že na 21. kilometru nastala těžká navigace, která dala zabrat i zkušenějším borcům. Tam jsem ztratil i já,“ řekl Drdaj, jenž byl nejlepším nováčkem.

Podmol jel v protisměru

Trochu starostí měl na trati prologu Libor Podmol, který jede Dakar potřetí. V cíli byl na 129. místě se ztrátou 14:44 minuty. „Čas je samozřejmě špatný, umístění také. Hodně mě to bavilo, já jel v tempu a dobře. Pak mě předjel nějaký rychlý červený jezdec, zavěsil jsem se za něj. Jenže on zavrávoral, nevěděl, kam dál. Po chvíli přijeli další motorky, jenže to už jsme byli v protisměru,“ popisoval Podmol, který závodí v kategorii bez asistence ve vlastním týmu.

„Problémem je, že budu startovat v sobotu ze zadních pozic a budu se muset prokousat přes větší množství pomalejších jezdců. Do toho za mnou odstartují závodní auta, od kterých létají šutry a dělají velký prach,“ dodal Podmol, který si alespoň zvykl na digitální roadbook. „Není to s ním lehké, od displeje se odráží slunce a je potřeba být pozorný. Doufám, že mě nebude trápit víc a půjde bez větších problémů.“

Lopraise prolog nadchl

Kamiony se vydaly na start až jako poslední a mezi nejlepšími se podle očekávání držely i české posádky. Loprais zaostal za Van Kasterenem o 16 sekund, Valtr starší o 59, šestý Macík ztratil přes minutu. „Měli jsme tam maličkou chybičku v navigaci, bylo to takové zrádné. Neodbočili jsme, kde jsme měli, a museli se otáčet… Ztratili jsme pár desítek vteřin, ale nic velkého. Byl to zahřívací test, podle kterého budeme startovat do další etapy,“ konstatoval obhájce druhého místa Macík z týmu MM Technology.

Zatím nejlepšího Čecha mezi kamiony Aleše Loprais úvodní kilometry nadchly. „Musím říct, že to byl asi nejkrásnější prolog za dobu, kdy Dakar hostí Saúdská Arábie. Byl docela pestrý, na trati toho bylo dost. Nepříjemné bylo jen to, že kamiony startovaly po třiceti sekundách. Proto jsme od prvních metrů jeli do prachu a také dojeli dvě auta, která startovala před námi. ‚Docvakli‘ jsme Macíka a blízko před sebou viděli i van Kasterena, takže jsme věděli, že máme slušný čas. Nemělo smysl riskovat. Přál jsem si, být v první pětce, a to se splnilo,“ konstatoval jezdec Loprais Praga Teamu.

Video se připravuje ...

Výsledky Dakar 2024 – prolog

Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 17:35; 2. Sanders (Aus./Gas Gas) +12; 3. Branch (Notswana/Hero) +19; … 11. Michek (ČR/KTM) +1:11; 29. Drdaj (ČR/KTM) +3:39; 41. Engel (ČR/KTM) +4:46; 51. Pabiška (ČR/KTM) +5:51; 54. Romančík (ČR/KTM) +5:58; 57. Brabec (ČR/KTM) +6:06; 58. Prokeš (ČR/KTM) +6:10; 129. Podmol (ČR/Husqvarna) +14:44.

Automobily: 1. Ekström, Bergqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron) 16:30; Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota Hilux) +23; 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +38; … 9. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +49; 50. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +3:29; 51. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +3:39.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 19:34; 2. Loprais (ČR/Praga) +16; 3. Van den Brink (Niz./Iveco) +45; 4. Valtr st. (ČR/Tatra) +59; 5. De Baar (Niz./Tatra) +1:09; 6. Macík (ČR/Iveco) +1:16; … 17. M. Valtr (ČR/Iveco) +4:08; 24. Stiblík (ČR/Tatra) +7:37; 47. Randýsek (ČR/MAN) +52:08.

Classic: 1. Morena, Rubaová (Šp./Porsche 959) 3 body; 2. Larre, Anthimon (Fr./Porsche 959) 5; Gonzales, Casabona (Šp./Toyota Land Cruiser) 6; 4. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 8; … 33. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 31; 42. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 56.