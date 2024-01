Dakar 2024, 1. etapa: Michek desátý, kamiony jely vpředu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kvůli zranění diváka byl start automobilů a kamionů o hodinu posunutý. Kamionům byla původní závodní délka 414 kilometrů zkoušky zkrácena na 281 kilometrů. Trasa vedla geologicky pestrou paletou odstínů šedých vulkanických hornin a organizátoři dopředu varovali před vysokou náročností tratě. V průběžném pořadí se motocyklovým jezdcům započítávaly do průběžné klasifikace výsledky prologu, automobilovým a kamionovým posádkám nikoliv.

Nic horšího jsem nezažil

V kategorii motocyklů byl původně nejrychlejší tovární jezdec Hondy Američan Ricky Brabec. Nakonec se na první místo dostal Ross Branch z Botswany, kterému byl odečten čas, který strávil u zraněného soupeře. Sedmnáct minut na Branche ztratil nejlepší z Čechů Michek. „Byla to hrozná speciálka. Endurákům se to asi líbilo, mě ale tenhle terén nejde a vycucává mě. Když jsem viděl, jak jsou všude rozházené šutry, kamenité cesty, prostě šílené. Dával jsem si hrozného majzla, viděl několik kluků, jak leží podél trati. Když vám to na kamenech jednou nevyjde, tak to dopadne ošklivě. Do tankovací zóny to bylo dobré, po ní jsem tam měl výpadek a jednou také lehl. Musel jsem trochu zvolnit,“ komentoval Michek sobotní etapu.

Náročnost úvodní části soutěže potvrdil také jeden z nováčků Dušan Drdaj. „Pro mě byla první etapa Dakaru tím nejhorším, co jsem kdy na motorce absolvoval. Bylo to nekonečné. První půlka mi šla, hodně soupeřů jsem předjížděl. Ale před tankovačkou jsem zabloudil na nějakých dvacet kilometrů a ještě upadl. Bolí mě trochu prst, mělo by to být ale dobré. Po tankovačce nastal masakr, vypadalo to jako na trialu nebo superenduru,“ líčil jezdec své dojmy.

Desátý Dakar jede Milan Engel a na tratích už něco zažil. „Bylo to super, protože jsem ještě nebyl tak unavený. Nečekal jsem, že to bude až tak těžké. Hodně se bloudilo, bylo to zrádné na navigaci. Náročné pasáže v kamení, jednou jsem šel k zemi, ale nic se mi nestalo,“ konstatoval další z členů týmu Orion – Moto Racing Group.

Prokopa přibrzdily defekty

Šíleně rozbitá trať s miliardami kamenů, tak stručně charakterizoval Martin Prokop na svém Instagramu trať první etapy. „Byl to šílený mazec, naprosto brutální šutry. Na prvních kilometrech jsme udělali dva defekty. Poprvé to bylo na šestku, kdy jsme řízli z boku velký kámen, nedalo se tomu vyhnout. Pak jsme trefili na spodek další velký šutr, který utrhl něco vzadu na autě a prorazil další gumu. Pak bylo před námi tři sta kilometrů a museli jsme jet místy jen na dvojku a nechat se předjíždět. Kdybychom měli další defekt, skončila by pro nás celá soutěž. Pořadatelé to vzali letos opravdu zhurta,“ shrnul Prokop situaci.

Ztráceli však i ti největší z favoritů. Obhájce prvenství Katařan Nasser Al Attiyah byl dvaadvacátý s odstupem téměř 25 minut, jen o dvě místa před ním skončil devítinásobný mistr světa v rallye Francouz Sébastien Loeb. Na trati etapy havarovalo hodně motocyklových jezdců. Mezi nimi byli také Portugalec Joaquim Rodrigues a byl při vědomí transportován do nemocnice. Zraněný je rovněž Španěl Tosha Schareina, který vyhrál o den dřáve prolog soutěže, lékaři mu zakázali pokračovat. Po pádu musel skončit rovněž v té chvíli vedoucí Jihoafričan Michael Docherty.

Osmý dojel v hodnocení kamionů Martin Macík a nabral manko dvanáct minut. „Nasadili jsme krásné tempo, střihali jednoho za druhým. Pak škrtli kamen, což je moje chyba. Museli jsme měnit pneumatiku tak čtyři až pět minut. Letěli jsme dobře, ale museli předjet asi třicet bugyn, což bylo hrozné. Čenda (kamion) je naprosto v pořádku,“ řekl Macík.

Nedělní etapa do Al Duwadimi měří 655 kilometrů, z toho je 463 měřených. V první části tratě čeká třicet kilometrů dun. Zásadní dění na tomto zbrusu novém speciálu se odehrává na rychlých úsecích, kde štěstí přeje odvážným.

Výsledky – 1. etapa

Motocykly: 1. Branch (Botswana/Hero) 4:56:01; 2. Brabec (USA/Honda) +10:54; 3. Klein (USA/Kove) +11:19; … 10. Michek (ČR/KTM) +17:12; 24. Engel (ČR/KTM) +40:42; 35. Brabec (ČR/KTM) +57:08; 37. Drdaj (ČR/KTM) +58:01; 40. Romančík (ČR/KTM) +1:04:49; 51. Pabiška (ČR/KTM) +1:30:36; 55. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:39:41; 56. Prokeš (ČR/KTM) +1:39:51.

Automobily: 1. De Mewius, Panseri (Bel., Fr./Toyota Hilux) 4:35:59; 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) +1:44; 3. De Villiers, Murphy (JAR/Toyota Hilux) +9:18; … 35. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +49:17; 36. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +50:00; 47. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +1:41:22.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 4:55:25; 2. Huzink (Niz./Renault) +7:03; 3. Valtr st. (ČR/Tatra) +11:32; 4. Loprais (ČR/Praga) +12:49; … 8. Macík (ČR/Iveco) +19:35; 9. De Baar (Niz./Tatra) +23:47; 21. M. Valtr (ČR/Iveco) +1:25:12; 22. Stiblík (ČR/Tatra) +1:32:46.

