Dakar 2024: Nejtěžší zkouška v polovině, Macík vede, ale neví o tom

Podle pravidel totiž, že v šestnáct hodin saúdskoarabského času (o dvě hodiny více než středoevropský) byla soutěž přerušena. Účastníci museli dojet do nejbližšího ze sedmi bivaků. Tam přenocují ve stanu a v pátek se vydají na zbývající část měřeného úseku, který bude pro každého různě dlouhý podle toho, v jakém bivaku zůstal. Dostanou pouze spacák, stan, pár konzerv s jídlem a kahan pro jejich ohřev. Dále pak sušenky, šest litrů vody, ze kterých musí čerpat také v následujícím dni.

Nikdo ze soutěžících nezná ani svůj čas a pozici, protože mají zablokované mobilní telefony, aby neměli kontakty s okolím. Z tohoto důvodu proto nejsou k dispozici tradiční ohlasy závodníků. Výjimkou jsou citace Libora Podmola, které jsme získali ještě před startem dvoudenní etapy.

Lopraise čeká mimořádná noc

Z kamionů dojely ve čtvrtek nejdále posádky Martina Macíka ml. a Mitchela van den Brinka (Iveco), které do speciálky startovaly jako první ve své kategorii, a to těsně po desáté hodině dopolední. Obě trojice zdolaly 347 kilometrů a noc na pátek stráví v tzv. odpočinkové zóně C, tedy ve třetím ze sedmi připravených bivaků.

Česká posádka vedená Macíkem měla plán vymyšlený jasně. Dorazit hned první den co nejdále a ideálně co nejrychleji. Dle dostupných informací plán vychází. „Co víme, tak Čenda (kamion) i posádka jsou v pořádku v bivaku, ve kterém přenocují. Podle časů a mapy mají za sebou mimořádně náročnou jízdu, uvidíme, jak dobře se jim pojede zítra. Z bivaku vyrážejí hned brzy ráno do druhé části etapy,“ shrnuje aktuální informace, kterých je díky absenci signálu v poušti velmi málo, týmový manažer Martin Pabiška.

Posádka Aleše Lopraise s Pragou v barvách Instaforex Loprais Praga Teamu má za sebou víc než polovinu dvoudenní pouštní etapy vytyčené v nejvýchodnější části Saúdské Arábie. Do další části šesté etapy odstartuje v pátek ráno, ale ještě před tím ji čeká značně netradiční noc ve skrovném a od okolního světa zcela odříznutém bivaku v nitru čtvrté největší pouště světa.

Praga V4S DKR v barvách Instaforex Loprais Praga Teamu vyrážela na trať o více než půl hodiny později než její největší soupeři. Po 16. hodině tudíž musela zastavit už na 294. kilometru v „odpočinkové zóně B“. Loprais s Jaroslavem Valtrem ml. a Jiřím Strossem zde stráví noc společně s řadou motocyklistů, automobilistů a s posádkami pěti dalších kamionů, včetně nizozemské sestavy Januse van Kasterena, která před dvoudenní etapou mezi „náklaďáky“ vedla.

Na posledním mezičase (právě v místě odpočinkové zóny B), kterým projela kompletní špička kategorie kamionů, figuruje Lopraisova posádka na třetí pozici se ztrátou 39 minut na nejrychlejšího Macíka a s odstupem 25 minut od druhého van den Brinka. Ovšem do cíle dvoudenní etapy mají všichni stále hodně daleko. V případě dvojice kamionů, která se dostala nejdále, půjde v pátek o rovných 200 kilometrů. Závodníky nocující v bivaku B, tedy včetně posádky Instaforex Loprais Praga Teamu, čeká ještě o 53 kilometrů více.

Domácí favorit boural

Na trati se děly od rána věci. Jeden z favoritů a vedoucí jezdec klasifikaci automobilů Jazíd Radží ze Saúdské Arábie měl na 51. kilometru nehodu. Posádka je v pořádku, ale otevřela se tak cesta Carlosu Sainzovi. Španělský El Matador celý den vedl, aktuálně je v čele průběžného pořadí s náskokem šestnáct minut na Švéda Mattiase Ekströma (oba Audi RS Q e-tron). Stejně jako Martin Prokop Ford) nocuje na 398. kilometru, zatímco tři posádky už zvládly dojet až do kilometru s číslem 436. Ve velkých problémech se pak na trati ocitl Tomáš Ouředníček (Toyota Hilux). Technické trable má i rekordman v počtu vítězství Stéphane Peterhansel z Francie. Chilskému motocyklistovi Pablu Quintanillovi došel benzin a pokračoval s velkou ztrátou. Odstoupit musel také rychlý americký motocyklista Skyler Howes.

„Jak jsou na tom kluci? No, moc o nich vlastně nevíme,“ potvrdil Ervín Krajčovič, šéf českého Orion – Moto Racing Group. „Sledovali jsme je pouze na livetimingu. Víme akorát, že nejdál se dostal Michek, který je v bivaku s dalšími jedenácti lidmi.“ Michek ztrácel na nejrychlejšího přes 40 minut a bojuje o první dvacítku, stejně jako Milan Engel. „Jemu údajně těsně před takkovačkou došel benzin, organizátoři to s dojezdem naplánovali tip ťop. Milan to vyřešil rychle. Nevíme jak, ale opět si poradil. Bohužel tam nechal nějakých deset minut. Také Jaromír Romančík předvedl skvělý výkon.“

Smůlu měl jeden z českých motocyklových nováčků Dušan Drdaj, které z poškozené zadní nádrže jeho stroje vytekl benzin. „Jeho motorku dostaneme až v pátek brzo ráno. V tuhle chvíli nic moc nevíme. Buď si ránu způsobil od zadního kola, nebo od kamene, těžko říct. Dušana vyzvedl náš presscar a zítra si s ním uvidíme v Rijádu. Pak se uvidí, co dál. Je to škoda a je nám to líto. Vedl si dobře,“ dodal Ervín Krajčovič.

Jednooký Podmol bojuje

Patří k největším bojovníkům letošní Dakarské rallye. Libor Podmol jezdí po zrádných a velkých dunách na jedno oko, bohužel také s výronem v ruce. Po dojezdu v cíli každý den do večerních hodin opravuje svoji motorku. „V předchozích dnech jsem spal jenom tři a půl hodinky, už se na mě únava celkem projevuje,“ popsal vyčerpaný Podmol, který ve dvoudenní etapě v poušti Empty Quarter dojel do bivaku na 310 kilometru a nachází se tak přesně v polovině nejtěžšího dne soutěže v Saudské Arábii.

Dvoudenní etapu Libor Podmol nějak zvlášť nevnímal. Vždyť maratonský koncept prožívá v rámci kategorie bez asistence každý den. Rozdíl je pro něj asi v tom, že nebude používat mobilní telefon, nedozví se výsledky a bivak si může vybrat podle toho, kam dojede. Na motorkáře čekalo během dvou dní 626 měřených kilometrů. Potlučený Podmol dojel do bivaku B, který je postavený přesně v polovině náročné trasy plné dun.

Stále si stěžuje na oko, které si natloukl v pondělí o kámen. Přímo na trati mu šrám sešili organizátoři. Bohužel mu rána natolik napuchla, že na pravé oko nevidí. A nepomohli ani přilepené tejpy na víčka. „Musím jet velice obezřetně, jak vidím jen na jedno oko, tak moc neodhaduji vzdálenost. Čekám vždycky na jiné závodníky, kteří mi oko v podstatě nahrazují. Hlavně nikam nepospíchám, chci dojet do cíle,“ hlásil slavný freestyle motokrosař. Do toho si stále stěžuje na ruku, kterou si rovněž poranil po pondělním pádu na kámen. „Bolí mě, mám v háji vazy a mám tam hematom. S tím také hodně bojuji,“ potvrdil Podmol. V šesté etapě zatím ztrácí na nejrychlejšího závodníka hodinu a dvacet minut. V celkovém pořadí by měl být na 62. místě.