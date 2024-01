Dakar 2024, 5. etapa: Macík vyhrál etapu, Michek se proletěl a Romančík je zpět

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pátá etapa z Al Hofufu do Šubajtá měla 645 kilometrů a z toho 118 bylo měřených. Změnil se charakter soutěže. Na jedné straně 500 kilometrů přejezdového úseku a velmi brzký start, který účastníkům ubral energii. Na druhou stranu návrat do moře dun čtvrté největší pouště světa, kde každý kilometr ve speciálu bolí dvakrát až třikrát než kdy jindy.

Vítězná jízda pomohla snížit ztrátu

Macík hodil za hlavu půlhodinovou penalizaci z předchozího dne. Začal třetím místem na prvním průjezdním bodu, ale v cíly speciálu byl nakonec nejrychlejší o 1:22 minuty. „Přesně takové etapy mám rád. Vypalovačka od začátku do konce, nádherné duny, přes které Čenda občas letěl vzduchem. Dojížděli jsme skoro za tmy, ale stálo to za to. Z vítězství mám ohromnou radost a dodává nám to energii do dalších závodních dní,“ pochvaloval si Macík.

Na den svých čtyřiačtyřicátých narozenin nebude moc rád vzpomínat Aleš Loprais (Praga), který přišel o druhé místo v klasifikaci kamionů. „Mám radost, že jsme etapu dojeli, protože jsme čelili technickému problému. Odešel nám startér, tak jsme nechali v dunách půlhodiny. Bylo to trochu hektické. V dunách, které mám rád, a jsou moje oblíbená parketa, to bylo o přežití. Teď je to víc natěsnané, Kasteren nám poodjel. Ale zkusíme zatáhnout, co to půjde,“ vysvětlil Loprais.

Prokop má hezkou tradici

V kategorii automobilů se drží Martin Prokop hezké tradice, že si od druhé etapy den za dnem vylepšuje pozici v průběžném pořadí. V páté etapě to bylo o jednu příčku a už je celkově dvanáctý. „Po roce jsou tady duny v Empty Quarter, takže klasicky hodně drsné. Šest hodin na přejezdu ráno nás trochu unavilo a pak nám zase pořadatel ukázal co proto! Jenom duny sice bez extrémních výjezdů, ale hodně zlomené s velkým nebezpečím a v kombinaci s nízkým odpoledním sluncem. Hodně řízení nahoru dolů jako na tobogánu. Byla to taková rozcvička na další dva náročné dny. Na jednu stranu jsem se snažil nás i Shreka (auto) šetřit, abychom si neudělali nějakou bolístku, protože dnes se dalo málo získat, ale hodně moc ztratit. Čeká nás brutální dvoudenní maratónská etapa bez jakékoliv pomoci,“ zhodnotil Prokop své počínání.

Michek měl namále

Složitou chvíli má za sebou zatím nejlepší motocyklový jezdec Martin Michek. „Tohle mohla být pro mě konečná. Jeli jsme společně s Toby Pricem a přehlédli na planině seknutou dunu dolů. Oba jsme se prolétli do protisvahu. Já tam nechal ruku, takže mi dopad malinko vyvrátil zápěstí. Teď budu makat na tom, aby to bylo hlavně v pohodě. Musel jsem na chvíli zastavit a rozdýchávat to. Nespadl jsem, ale musel si dát trochu pauzu,“ komentoval jezdec nebezpečnou situaci.

Do soutěže se po dvou dnech vrátil Jaromír Romančík. Jeho motorka měla technické problémy, ale mechanikům týmu Orion –Moto Racing Group (MRG) se je podařilo odstranit. Jezdec dostal celkem šedesát hodin penalizace, ale může pokračovat v soutěži, což je pro nováčka důležité, aby mohl sbírat zkušenosti. Etapa mu vyšla a dokončil ji na 32. místě se ztrátou pouhých 13:11 minuty. „Jsem rád, že jsme dali motorku dohromady a já mohl pokračovat. Po pískových dunách jsem jel podruhé v životě, poprvé v Maroku na kvalifikaci. Užil jsem si to, motorka fungovala skvěle. Těším se na další etapy,“ hlásil z bivaku Romančík.

Na účastníky čeká od čtvrtka novinka v podobě dvoudenní etapy bez asistence. Každý jezdec si určí, jakou část trasy absolvuje v první a druhý den. Všichni ale první den musí po 16. hodině zastavit v nejbližším z osmi bivaků. Zároveň nemohou využít pomoci svého týmu a veškeré opravy musí provést sami, nebudou mít informace o výsledcích konkurentů.

Výsledky – 5. etapa

Motocykly: 1. Quintanilla (Chile/Honda) 1:32:53; 2. Van Beveren (Fr./Honda) +37; 3. Price (Aus.KTM) +1:39; … 16. Michek (ČR/KTM) +6:38; 20. Brabec (ČR/KTM) +8:20; 29. Engel (ČR/KTM) +11:22; 32. Romančík (ČR/KTM) +13:11; 48. Drdaj (ČR/KTM) +19:06; 56. Pabiška (ČR/KTM) +22:20; 58. Prokeš (ČR/KTM) +24:57; 68. Podmol (ČR/Husqvarna) +35:51.

Automobily: 1. Al-Atíja, Bäumel (Kat., Fr./Prodrive Hunter) +:37:25; 2. Chicherit, Winocq (Fr./Toyota Hilux Overdrive) +1:51; 3. Yacopini, Carrera (Arg., Šp./Toyota Hilux Overdrive) +1:58; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +5:41; 39. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +19:47; 46. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +32:43.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 1:52:25; 2. Van den Brink (Iveco) +1:22; 3. Versteijnen (Niz.Iveco) +7:55; 4. De Baar (Niz./Tatra) +12:49; 12. Valtr st. (ČR/Tatra) +26:29; 15. Loprais (ČR/Praga) +39:28; 16. M. Valtr (ČR/Iveco) 1:05:31.

Classic: 1. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 21 bodů; 2. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 57, 3. Morera, Rubaová (Šp./Porsche 959)) 59. Výsledky posádek Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) a Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) zatím nejsou známy.

Průběžné pořadí (po 5. etapě)

Motocykly: 1. Branch (Botswana/Hero) 19:05:03; 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +1:145; 3. Brabec (USA/Honda) +¨3:47; … 11. Michek (ČR/KTM) +39:52; 23. Engel (ČR/KTM) +1:51:24; 27. Brabec (ČR/KTM) +2:27:51; 30. Drdaj (ČR/KTM)+2:35:51; 52. Prokeš (ČR/KTM) +5:21:19; 53. Pabiška (ČR/KTM) +5:32:23; 61. Podmol (ČR/Husqvarna) +6:51:48; 126. Romančík (ČR/KTM) +76:21:23.

Automobily: 1. Al Radži, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota Hilux Overdrive) 17:24:04; 2. Al-Atíja, Bäumel (Kat., Fr./Prodrive Hunter) +9:03; 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) +11:31; … 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:12:020; 34. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +4:00:27; 37. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +5:05:05.

Kamiony: 1. Van Kasteren (Niz./Iveco) 20:01:22; 2. Macík (ČR/Iveco) +32:30; 3. Loprais (ČR/Praga) +26:05; 4. De Baar (Niz./Tatra) +48:56; … 6. Valtr st. (ČR/Tatra) +1:25:03; 14. M. Valtr (ČR/Iveco) +5:07:41.

Classic: 1. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 195 bodů; 2. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 222, 3. Bedeschi, Bottallo (It./Toyota BJ71) 354; Umístění posádek Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) a Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) zatím není známé.