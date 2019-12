Dálniční známky 2020: Ode dneška je možné koupit kupóny na příští rok. Ceny se nemění

První prosinec je jako již tradičně prvním dnem, kdy je možné zakoupit dálniční známku na nadcházející rok. Dobrou zprávou je ta, že pro rok 2020 dálniční kupóny nezdraží. Roční nadále stojí 1.500 korun, cena měsíčního je stanovena na 440 korun a za desetidenní dáte 310 korun.

Pravidla u ročního kupónu zůstávají shodná jako dosud. To znamená, že roční dálniční známka pro rok 2020 má pevnou platnost, a to od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021. Na stávající roční dálniční známku 2019 tak můžete legálně jezdit až do konce ledna 2020.

Jestliže u roční známky nelze platnost vyznačit (pokud ji koupíte až třeba v dubnu, neplatí do následujícího dubna), u vinět s kratší dobou platnosti to možné je. U desetidenní a měsíční dálniční viněty je platnost daná vyznačením platnosti, pomocí proštípnutí patřičných kolonek. Navíc si lze „proštípnout“ platnost dopředu, to když třeba víte, že po zpoplatněné dálnici pojedete až za týden.

Roční dálniční známka pro rok 2020 má tvar červeného kruhu s modrým orámováním, zatímco desetidenní kupon vypadá jako žlutý trojúhelník a měsíční jako fialový čtverec. Díky tomu policisté známky při kontrole jasně rozeznají, opět nebudou chybět ani bezpečnostní prvky chránící před paděláním.

Známky jako obvykle bude možné koupit na prodejních místech označených speciálních nálepkou. Typicky jde o čerpací stanice, pobočky České pošty, pobočky Autoklubu Bohemia Assistance nebo třeba velké supermarkety.

Rok 2020 by přitom měl být posledním, kdy budeme kupovat papírové dálniční známky. Od roku 2021 by mělo být spuštěno elektronické mýtné.