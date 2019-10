České dálnice budou také v roce 2020 zpoplatněny prostřednictvím papírových kupónů. Původně už se měly platit prostřednictvím elektronického mýta, to ale přijde až v roce 2021. Zatím tu máme odpovědi na ty nejdůležitější otázky ohledně dálničních známek pro rok 2020:

Dálniční známky 2020: Cena

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) dal už dopředu najevo, že cena dálničních známek pro rok 2020 se nebude zvyšovat. Podle jeho slov by to nebylo s ohledem na rekonstrukci dálnice D1 fér. I proto bude nadále roční dálniční známka stát 1.500 korun. Měsíční kupón přijde na 440 korun a nejkratší desetidenní na 310 korun.

Dálniční známky 2020: Platnost

U desetidenní a měsíční dálniční viněty je platnost daná vyznačením platnosti, pomocí proštípnutí patřičných kolonek. Lze si přitom „proštípnout“ platnost dopředu, to když třeba víte, že po zpoplatněné dálnici pojedete až za týden.

Roční dálniční známka 2020 platí od 1. prosince 2020 do 31. ledna 2020, a to bez ohledu na to, kdy si ji koupíte. Pokud si tedy kupon pořídíte třeba až v březnu, neznamená to, že by platil až do března následujícího roku.

Dálniční známky 2020: Vzhled

Jednotlivé typy dálničních známek se nadále liší svým vzhledem, aby je policisté při kontrole jednoznačně rozpoznali. Pro rok 2020 bude mít desetidenní kupon tvar žlutého trojúhelníku, měsíční fialového čtverce a roční červeného kruhu, s modrým orámováním. Opět nebudou chybět bezpečnostní prvky, jako ochrana před paděláním.

Kde koupit dálniční kupón?

Prodej dálničních známek pro rok 2020 bude spuštěn na konci letošního roku. Jako obvykle půjde koupit na čerpacích stanicích, na pobočkách České pošty nebo v okolí hraničních přechodů. K dispozici bývá také na pobočkách Autoklubu Bohemia Assistance, případně ve vybraných supermarketech. Prodejní místa jsou označena speciální nálepkou, přičemž kupóny smějí být prodávány pouze za nominální ceny, stanovené nařízením vlády.

Kam nalepit dálniční známku?

Dálniční známky ČR se skládají ze dvou dílů. První (větší) je klasická nálepka, která se lepí na čelní sklo. A to konkrétně zevnitř, do pravého dolního roku, tedy k A sloupku u spolujezdce. Druhá část je kontrolní, pro případnou kontrolu. Obě části musejí mít shodné sériové číslo a musí být na nich vyznačena státní poznávací značka daného vozidla. Aby na kuponu nápis vydržel, musí být napsán fixou nebo propiskou. Bez vyznačené spz je kupon považován za neplatný, stejně tak bez vyznačení platnosti u měsíční a desetidenní známky.

Která vozidla musejí mít dálniční známku?

Dálniční známku musí mít vylepen každý automobil s hmotností do 3.500 kilogramů. To platí i v případě, že za sebou táhnete přívěs. Pořád se počítá s hmotností vozidla. Na vozy nad 3,5 tuny se už vztahuje elektronické mýtné, které už od prosince 2019 přebírá nový provozovatel. Motocykly na českých dálnicích mít známku nemusí.

Od platby jsou však osvobozeny osoby přepravující držitele průkazu ZTP II. stupně avšak s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou a držitele průkazu ZTP III. stupně, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Osvobození od platby pro držitele průkazu ZTP jsou rovněž osoby přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim naroveň postavené osoby pobírají příspěvek na provoz silničního motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu.

Kde je potřeba dálniční známka?

Zpoplatněným úsekem je prakticky každá česká dálnice. Jedná se tedy o úseky ohraničené značkami „Dálnice“ a „Konec dálnice.“ Konkrétně jsou zpoplatněné úseky vyjmenovány ve vyhlášce ministerstva dopravy. Návrh pro rok 2020 počítá se zpoplatněním 1.005 kilometrů tuzemských dálnic.

Návrh zpoplatněných úseků pro rok 2020 Označení Úsek Délka (km) D0 Modletice–Slivenec (exity 76–16) 23 D1 Chodov–Kývalka (exity 2–182) 180 D1 Holubice–Kroměříž-západ (exity 210–258) 48 D1 Kroměříž-východ–Říkovice (exity 260–272) 12 D1 Předmostí–Rudná (exity 282–354) 72 D2 Chrlice–státní hranice (exit 3 až km 61) 58 (v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka) D3 Mezno–Čekanice (km 62 až exit 76) 14 D3 Měšice–Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79–104) 25 D3 Veselí nad Lužnicí-jih–Úsilné (exity 107–131) 24 D4 Jíloviště–Háje (exity 9–45) 36 D5 Třebonice–Beroun-východ (exity 1–14) 14 D5 Beroun-západ–Ejpovice (exity 22–67) 45 D5 Sulkov–státní hranice (exit 89 až km 151) 62 (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka) D6 Jeneč–Nové Strašecí (exity 7–32) 25 D7 Kněževes–Knovíz (exity 3–18) 15 D8 Zdiby–Řehlovice (exity 1–64) 64 D8 Knínice–státní hranice (exit 80 až km 92) 12 (v opačném směru bez poplatku) D10 Stará Boleslav–Bezděčín (exity 14–39) 25 D10 Kosmonosy–Ohrazenice (exity 46–71) 25 D11 Jirny–Kukleny (exity 8–90) 82 D35 Sedlice–Opatovice nad Labem (exity 126–129) 4 D35 Mohelnice-jih–Křelov (exity 235–261) 26 D35 Holice–Lipník nad Bečvou (exity 276–296) 20 D46 Vyškov-východ–Prostějov-jih (exity 1–21) 21 D46 Držovice–Hněvotín (exity 26–37) 11 D48 Bělotín–Bělotín-východ (exity 1–3) 4 D48 Dobrá–Žukov (km 50 až exit 70) 19 D52 Rajhrad–Pohořelice-sever (exity 10–23) 13 D55 Hulín–Otrokovice-sever (exity 16–30) 14 D56 Hrabová–průmyslová zóna–Frýdek-Místek-sever (exity 40–52) 12

Dálnice však může být ze zpoplatnění vyjmuta. Takový úsek je vyznačen dodatkovou tabulkou „Bez časového poplatku,“ případně „Bez časového poplatku a mýtného.“

Ze zpoplatnění jsou rovněž případně vyjmuty ty úseky, přes nějž je vedena oficiální objížďka. Platit se za dálnici nemusí až do odvolání ani v případě, kdy je vyhlášen signál upozornění nebo signál regulace pro suspendované částice PM10 podle zvláštního právního předpisu.

Lze dálniční známku vyměnit?

V ojedinělých případech lze dálniční známku vyměnit, konkrétně v případě poškození čelního skla a jeho nutné výměny nebo třeba při špatné manipulaci s kuponem. Má to však svá pravidla, která jsou blíže popsána na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury. V každém případě musíte vyplnit žádost a dodat i neporušený druhý díl kuponu.

Jaké hrozí pokuty?

Za nevylepenou nebo neplatnou dálniční známku hrozí bloková pokuta ve výši 5.000 korun. Ve správním řízení pak finanční trest může dokonce vzrůst až na 100.000 korun. Známku přitom mohou kontrolovat hlídky Policie ČR nebo příslušníci Celní správy.