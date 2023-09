Další do party? Honda zvažuje start v Le Mans. Závodní speciál už má

Šampionát vytrvalostních závodů FIA WEC se v poslední době těší velké oblibě. To zaujalo Hondu, která učinila důležitý krok.

Nová třída Hypercar odstartovala v roce 2021 skvělou éru v závodech vytrvalostních závodů. Na samém počátku byly na startu pouze dva týmy – Toyota a Glickenhaus. V roce 2024 Toyotu doplní Ferrari, Porsche, Peugeot, BMW, Lamborghini, Cadillac a Alpine. To je již více než solidní zastoupení kdysi skomírajícího šampionátu.

Ten může velmi brzy doplnit Honda. Závodní speciál už k dispozici má. Pod značkou Acura, kterou používá japonská automobilka v USA, postavila dle pravidel LMDh (Le Mans Daytona hybrid) hypercar Acura ARX-06. V Severní Americe se Acura úspěšně angažuje v závodní sérii IMSA SportCar Championship.

Přesto, že automobilka zatím po vzoru Porsche nebo Cadillac nevkročila do mistrovství světa FIA WEC, má k tomu nakročeno. Honda totiž založila závodní divizi Honda Racing Corporation USA (HRC US), která má být vstupenkou do Le Mans.

„Ne vše bylo rozhodnuto, ale jsme nadšeni z příležitosti v F1 a možná i WEC. Budeme propagovat Hondu a Acuru všude možně,“ řekl Dave Salters, prezident Honda Performance Development. Cílem je rozšířit zastoupení Hondy v motorsportu. Premiéru bude mít tým HRC US hned v prvním vytrvalostním závodu roku 2024 24h v Daytoně, která se koná pravidelně na konci ledna.

Problém s tím, že Acura je pouze americkou obchodní značkou, a proto se nehodí na světové jeviště, se tedy zdá být vznikem divize HRC US vyřešen. Salters se již dříve nechal slyšet, že speciál Acura ARX-06 je plně připraven na Le Mans a v podstatě stačí, aby dorazila povolenka z Japonska.

Start na Le Mans 2024 je spíše nereálný, ale rok následující by již mohl klapnout. V roce 2025 se má do šampionátu WEC zapojit také Aston Martin se svým hypercarem Valkyrie. Je na co se těšit!