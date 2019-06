Další evropský stát plánuje zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory

Irská vláda se pochlubila novým ambiciózním plánem „Climate Action Plan,“ jehož cílem by mělo být dosáhnout do roku 2050 kompletní uhlíkové neutrality. Plán má celkem 145 stránek a obsahuje návrhy vztahující se k průmyslu, agrikultuře, výstavbě, odpadům a dalším cílovým oblastem.

Irsko má přitom opravdu hodně co dohánět. Richard Bruton, irský ministr životního prostředí, totiž během pondělní schůze přiznal, že Irsko je v současnosti z 85 procent závislé na fosilních palivech. V zápětí pak dodal, že zatímco by se uhlíková stopa měla zmenšovat, emise skleníkových plynů jsou na vzestupu. A tento trend by se měl zvrátit.

Do roku 2030 proto irská vláda plánuje: dosáhnout získávání až 70 procent elektrické energie z obnovitelných zdrojů, dostat na silnice okolo 950.000 elektrifikovaných vozidel, úplný zákaz nerecyklovatelných plastů a také úplný zakázat prodej nových automobilů se spalovacími motory.

Vláda se také připravuje i na investice do celonárodní sítě nabíjecích stanic. Současně také připravuje návrh, podle kterého by měla být každá nerezidentní budova s více než 10 parkovacími místy vybavena vlastní nabíječkou elektromobilů.

Jak už jsme psali výše, většina elektrické energie by měla být získávána z obnovitelných zdrojů, což by ale v případě Irska nemuselo být tak komplikované. Již v současnosti existuje v zemi rozsáhlá síť větrných elektráren, která by ještě mohla být rozšiřována. Další energii by měly generovat fotovoltaické elektrárny, včetně těch domácích, kterým stát nabídne možnost prodeje přebytečné energie do sítě.

V nedávné minulosti už se pro podobný zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory rozhodlo hned několik evropských států. Od roku 2030 by měl platit například ve Švédsku, Dánsku nebo Nizozemsku. O dekádu později plánuje stejný zákaz i Francie, Velká Británie nebo Španělsko. Německo pak zvažuje podobný krok na rok 2050 – zda to myslí vážně ale ukáže až čas.