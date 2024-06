Další ostré Peugeoty PSE nebudou. Elektrický hypersport má ovšem teoretickou šanci

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Peugeot ještě donedávna nabízel hned dva sportovní hatchbacky s přídomkem GTi (na rozdíl od Volkswagenu Francouzi používali malé „i“). Jenže s odchodem minulých generací modelů 208 a 308 skončila i tahle slavná zkratka. Peugeot místo toho přišel s písmeny PSE, které přisoudil plug-in hybridnímu liftbacku a kombi 508, které se mohou pochlubit systémovým výkonem až 360 koní.

Minimálně v Česku ovšem modelovou řadu 508 už oficiálně v nabídce nenajdete. Tenhle vůz za letošních prvních pět měsíců zaznamenal pouze osm registrací, jeho osud na našem trhu je tudíž zřejmě zpečetěn. A rozhodnuto je evidentně také o samotném pokračování zkratky PSE.

Podle Lindy Jacksonové, šéfky Peugeotu, se s dalšími výkonnými vozy s tímhle pojmenováním nepočítá. Francouzi se totiž chtějí soustředit na plnou elektrifikaci svého portfolia, což však spolu s pomalým nástupem elektromobility může znamenat problém. Zvlášť když francouzsko-německé větvi koncernu Stellantis chybějí spalovací motory.

V nabídce totiž aktuálně najdeme pouze tříválec 1.2 PureTech (klasický i s mild-hybridem), vznětový čtyřválec 1.5 BlueHDi a benzin 1.6 PureTech, který je ovšem vyhrazen plug-in hybridním verzím. V segmentu aut s užitkovým původem je k dispozici ještě obligátní dvoulitrový diesel.

Linda Jacksonová je naproti tomu nakloněna silniční verzi vytrvalostního hypervozu Peugeot 9X8, který se účastní například 24hodinovky v Le Mans. V takovém případě by ovšem do projektu musel vstoupit další partner, který by vývoj a výrobu limitované série pomohl financovat. Nikdo takový se ovšem zatím neobjevil.

Další možnost skrývá samotný elektrický pohon. Ten totiž za relativně nízké náklady dovoluje vysoký výkon. V budoucnu by se tudíž mohly objevit silné peugeoty s výhradně lokálně bezemisním pohonem, jež by konkurovaly například Hyundaii Ioniq 5 N či Kie EV6 GT.