TEST Peugeot 508 SW PSE – Silniční TGV

Nikoliv, tady zůstaly elegantní klapky, které vypadají, jako by byly z hliníku. Bohužel, vzhledem k tomu, že jsou světlé, bíle podsvícené piktogramy jsou na nich v šeru mizerně vidět. To je ale jediná výtka, kterou k systému můžu mít. K seřízení jasu stačí stáhnout dolů horní lištu a i přeskakování mezi infotainmentem a funkcí Android Auto je snadné díky tomu, že domovská stránka i další funkce mají svou pevnou klapku a Android Auto zase pevnou ikonku vlevo nahoře, je-li mobil bezdrátově připojený.

Mám rád velká a rychlá auta – mimo jiné, samozřejmě – ovšem Peugeot 508 se mi dosud vyhýbal. Štěstí se na mě konečně usmálo na podzim letošního roku, a to dokonce dvakrát – nejenže jsem se konečně dostal za volant „pětsetosmy“, navíc to byla vrcholná verze PSE.

Motor, jízdní vlastnosti

Zkratka PSE znamená Peugeot Sport Engineered, což znamená, že před námi stojí sportovní verze s pohonem všech kol a kombinovaným výkonem 360 koní. Kombinovaným proto, že se o něj starají celkem tři motory – zážehový čtyřválec a dva elektromotory.

Pohonné ústrojí funguje jako ve všech ostatních plug-in hybridních peugeotech se systémem Hybrid4 – při malé zátěži jezdí na elektřinu a primárně pohání zadní kola. To proto, že tam není elektromotor předřazen převodovce, má jen klasický jednostupňový reduktor, takže je pohon efektivnější.

Že by se ale dalo s 508 PSE jezdit jako se zadokolkou, to nikoliv. Velmi záhy se do hry zapojuje přední elektromotor – oba jsou zhruba stejně výkonné, vpředu je 81 kW (110 k), vzadu 83 kW (113 k), ale ten přední má dvojnásobek točivého momentu, 320 Nm oproti 166 – a takhle se dá jezdit rychlostí až 135 km/h.

Využívat elektropohon pro jízdu po dálnici ale není příliš efektivní, máte-li jen 12,4 kWh energie v trakční baterii. Peugeot si to naštěstí uvědomuje, proto v hybridním režimu jede na elektřinu jen do 60 km/h – to se mi líbí, neboť stačí vůz přepnout do tohoto módu a na dlouhé trase vůz jede na elektřinu ve městech a na benzin mimo ně.

Navzdory tomu, že jde o sportovní verzi, cením také režim 4WD. Preventivně ho zapínám před prudkým zledovatělým kopečkem, na nějž vjíždím pomalu ostrou zatáčkou, a pod koly necítím ani náznak nejistoty. Elektronika spolu se stálým pohonem všech kol mi opět připomíná, že auto má čtyři kola proto, aby byla všechna hnaná.

Samozřejmě pomáhají i skvělé pneumatiky Hankooky Winter i*cept evo3. Jsou až nečekaně příjemným překvapením zejména v chování na uježděném, čerstvém i rozsoleném sněhu. I v situacích, do nichž jdu připraven, že to klouzne, výborně drží stopu, takže i za mizerných povětrnostních podmínek můžu jet hezky svižně.

Silniční expres

Ach ano, svižná jízda. 508 PSE na mě vyšla v termínu, v němž jsem potřeboval auto schopné rychlých přesunů po leckdy dost mizerných silnicích, a přesně to dokáže splnit. Po přepnutí do režimu Sport vůz pod plynem na výjezdu ze zatáčky dokáže velmi hezky vytvořit dojem, že pomáhá zatáčet vnějším zadním kolem; na nějakou nedotáčivost rovnou zapomeňte. Taky dokáže opravdu letět. Když na to víc šlápnete, působí, jako by měl mnohem víc, než udávaných 265 kW (360 k) a 520 Nm kombinovaného výkonu.

Nadto je pohonné ústrojí – navzdory své složitosti na pohled – nádherně sladěné. Elektrický pohon perfektně vykrývá hluchá místa přeplňované šestnáctistovky, prodlevy tu nejsou veškeré žádné a dodávka výkonu neumírá ve vyšších otáčkách spalovacího motoru, který je naladěný právě tak, aby pod velkou zátěží dodal své maximum v horním spektru otáčkoměru. Ukazuje to i bod jeho nejvyššího točivého momentu 300 Nm – přichází ve třech tisících otáček, na dnešní dobu nezvykle vysoko.

Zároveň musím pochválit výborně naladěné odpružení, které je sice tuhé, ale ani na pneumatikách s velmi nízkým profilem není jízda prkenná či uskákaná. To je do značné míry, myslím, i díky nízké stavbě karoserie – tlumiče nemusí být tvrdé, aby se zamezilo přílišným bočním náklonům.

Co mě naopak v chování vozu zejména na nekvalitním asfaltu zarazilo, bylo drobné chrastění od prosklené střechy a bezrámových oken. Nebýt tak pohodlné jízdy, která mimo jiné naznačuje slušnou torzní tuhost karoserie, skoro bych právě nedostatek pevnosti v krutu chtěl vinit z toho, že se otvírací díly mikroskopicky posouvají oproti těm pevným, na které mají doléhat. Protože ale na voze většinu času byly drobné kousky ledu, mimo jiné i na hranách bezrámových oken, myslím, že za chrastěním stály právě ony.

Pochopitelně, když budete do sytosti využívat dynamiky vozu, nepočítejte s nízkou spotřebou. Celkový průměr za téměř sedm stovek najetých kilometrů jsem měl 10,1 l/100 km, a to i když jsem se snažil nabíjet, seč to šlo.

Ono to ale bohužel moc nešlo, navzdory tomu, že testovaný vůz měl příplatkovou palubní nabíječku o nejvyšším výkonu 7,4 kW. I tak během rychlého, čtvrthodinového nákupu vůz dobije jen asi 1,5 kWh. O to víc se ukázalo, že abyste dosáhli katalogem slibovaných 1,8 l/100 km průměrné spotřeby, či i nižší, potřebujete mít možnost auto nabít doma přes noc. Standardní 230V zásuvka to zvládne zhruba za 7 hodin, takže není nutný ani wallbox, stačí dodávaný kabel do běžné zásuvky. Plná baterie reálně stačí na nějakých 40 km elektrické jízdy, pokud se s plynem krotíte.