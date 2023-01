Další vize nové Alfy Romeo Giulia: Jako kombík vypadá snad ještě lépe!

S kombíkem se jednu dobu dokonce počítalo jako s hotovou záležitostí, Alfa Romeo prý ostatně měla tuto variantu v roce 2015 prakticky hotovou a přichystanou k odhalení veřejnosti. Z premiéry ale nakonec sešlo v poslední možnou chvíli. Tehdejší šéf automobilky Sergio Marchionne se totiž obával, že by tato karosářská varianta neměla úspěch, a tak ji nakonec „zařízl“.

Je pravda, že tradiční kategorie kombíků je na ústupu, ostatně stejně jako sedany, a zákazníci dnes volí spíše SUV a crossovery. Oprávněně snad můžeme očekávat, že praktičtější karoserii nenabídne ani nástupce současné Giulie.

Nástupci sedanu jsme se věnovali před několika dny, kdy jsme zveřejnili vizi nové generace italského zástupce střední třídy od designéra a umělce jménem Sugar Chow, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou sugardesign_1.

Novou generaci navrhl jako čtyřdveřový sedan se zakulacenou linií střechy, dlouhou přední kapotou a krátkým víkem kufru. Pokud se pak podíváte na detaily, jistě si všimnete, že přední partie připomínají nejnovější model italské značky, SUV Tonale. Vůz dostal úzké přední světlomety, které jsou hezky propojeny s typickou maskou, zajímavě tvarovaný je nárazník.

Vzadu vidíme výrazný difuzor a opět úzké svítilny. Sugar Chow tvrdí, že jejich design odkazuje na Alfu Romeo 156. A vyzdvihuje ještě schované kliky v zadních dveřích. Umělec také upozorňuje, že jeho vize počítá s nárůstem rozměrů proti současné generaci.

U sedanu však Sugar Chow s novou Giulií neskončil. Pustil se totiž také do návrhu kombíku. A výsledek je i tentokrát pozoruhodný. „Wagon“ samozřejmě designově navazuje na studii sedanu, má však pochopitelně jinak tvarovanou záď. Nutno dodat, že „batoh“ konceptu opravdu sluší - zvlášť ve spojení se svalnatými zadními boky a úzkými světly. Vzhledem k provedení zádi by asi nešlo o jeden z nejpraktičtějších kombíků na trhu, ale jistě by se zařadil mezi ty nejpohlednější.

O nástupci Alfy Romeo Giulia toho jinak zatím příliš nevíme. Vůz navíc nedávno prošel modernizací, takže můžeme předpokládat, že italská značka s představením nástupce vyloženě pospíchat nebude. Objevují se každopádně zvěsti, že nová generace nabídne výhradně elektrický pohon. Značka Alfa Romeo chce ostatně od roku 2027 prodávat jen elektromobily.