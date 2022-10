TEST Alfa Romeo Tonale 1.5 e-Hybrid - Že jste si ale dali na čas!

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Alfa přitom nenaskočila na trendy vlnu, kdy se ťapkáním po displeji nastavuje prakticky všechno. Pod středovým displejem najdeme klasická tlačítka obsluhující teplotu, intenzitu foukání a další funkce. Jen vyhřívání a ventilace sedaček je umístěno v obrazovce, navíc pod poměrně titěrnými ikonkami v rozích, na které se není úplně snadné trefit. Samostatný otočný ovladač má výběr jízdních režimů (tradičně pojmenovaných DNA) i hlasitost muziky na středovém tunelu. Chválím kombinaci klasického USB-A s novějším USB-C vpředu i vzadu, stejně jako volant. Nemá dotykové plochy, ale tradiční tlačítka, hlavně to ale nepřehání s tloušťkou věnce a perfektně padne do ruky.

Motor, jízdní vlastnosti

Napoprvé slabší

Alfa Romeo Tonale je zatím dostupná s trojicí motorizací. Turbodiesel 1.6 Mjet/96 kW doplňují dva benzinové mild-hybridy. Oba mají základ v přeplňovaném čtyřválci s objemem 1,5 litru a výkon 96, respektive 118 kW. Silnější provedení je v rámci koncernu vyhrazeno pouze Alfě a nejde jen o prosté přeladění. Motor má jiné písty, profil zdvihu výfukových ventilů a turbo s variabilní geometrií lopatek.

My jsme však napoprvé vyzkoušeli slabší variantu, kterou najdeme třeba i pod kapotami Fiatu 500X či Jeepu Compass. Maximu 130 koní sekunduje 240 newtonmetrů točivého momentu. Na stovce je auto za 9,6 sekundy a pokračovat zvládne na 198 km/h. Standardem je spojení se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohon předních kol.

Patnáctistovka řady GSE vychází ze třináctistovky, má však prodloužený zdvih a novou hlavu válců s kompaktní spalovací komorou, dvěma vačkovými hřídeli a dvěma variátory časování kvůli aplikaci pracovního cyklu s prodlouženou expanzí. Motor se vyznačuje vysokým kompresním poměrem 12,5:1 i vysokotlakým systémem přímého vstřikování pracujícího s tlakem až 350 bar.

Alfa Romeo Tonale

V samočinné převodovce je zabudovaný elektromotor P2 o výkonu 15 kW a točivém momentu 55 Nm, jenž je součástí celého 48V mild-hybridního systému. Energie je ukládána a následně čerpána z malé lithium-iontové baterie ve středovém tunelu. Má kapacitu 0,77 kWh a váží 13,5 kg. Ač jde „jen“ o mild-hybrid, auto zvládá čistě elektrickou jízdu poměrně často. Obvykle v rychlostech 20-30 km/h, s trochou snahy ale zvládne i více. Výrobce uvádí, že v rámci měřícího cyklu WLTP umí mild-hybrid bez kapky benzinu až polovinu měřené trasy. To má samozřejmě přinést úsporu paliva i nižší emise CO2.

Stovka pod deset sekund není na 130koňové SUV vlastně nikterak špatná hodnota, jenže v autě, které vás svým sportovním charakterem obklopuje ze všech stran, vám síla pod kapotou začne hodně rychle chybět. Zátah je lineární, v pásmu pod dvěma tisíci – než se k životu probudí turbodmychadlo – vykrývá hluchá místa elektromotor. Jen je prostě dynamika nijaká, plochá a bez špetky emocí. Což je zrovna u tohoto výrobce obzvlášť škoda. Nedělám si iluze, že by byl silnější mild-hybrid výrazně čipernější. To si raději počkejme na 270koňový plug-in hybrid. Benzinový dvoulitr s výkonem 188 kW, to by pro Tonale mohlo být to pravé ořechové! Ale bohužel, v Evropě si můžeme nechat zajít chuť.

Mild-hybridní systém často zpomaluje a rekuperuje. Někdy si ale s celou procedurovou dává na čas, mnohdy i zbytečně brzdí motorem, aniž by byla baterie plná, čímž se vlastně okrádá o dostupnou energii. Celkově by si sladění pohonu ještě nějakou tu péči zasloužilo. Obzvlášť v nižších městských rychlostech lze nejednou vypozorovat škubnutí či zaváhání během střídání jízdních režimů či přepočítávání převodovky. S rostoucím tempem však tyto neduhy zmizí, převodovka začne sázet kvalty hladce a logicky a z tonale se stává příjemný společník. Mezi jízdními režimy D N a A jsem v průběhu týdne vypozoroval jen minimální rozdíly. Ano, v nejsportovnějším „déčku“ motor více točí, to je ale v zásadě všechno.

A jaké je mild-hybridní tonale jako spořílek? Průměrný apetit se během zkoušky, kdy polovinu cest tvořila dálnice a polovinu okresky, pohyboval lehce pod sedmi litry. Vlastně se tonale jen velmi zřídka vychýlilo z průměru 6,5 až 7,5 l/100 km. A bylo úplně jedno, jestli jste jeli piánko po okreskách, nebo lehce nad tuzemským dálničním limitem. V zátěži rozumná spotřeba, při klidné jízdě bych ale čekal, že by apetit mohl klesnout i hlouběji k šesti litrům.

Nejhravější SUV

Technický základ auta je přitom připraven na podstatně zajímavější parametry. Posuďte sami - tvůrci nepoužili zavěšení McPherson jen vpředu, ale netradičně i vzadu. Tonale má navíc standardně elektronický samosvorný diferenciál, o řádné zastavení se zase starají přední čtyřpístkové větrané kotouče Brembo s průměrem 345 mm. Zastavit dokážou během chviličky a minimálně na okreskách se zdají být k neutahání. Jen dávkování v pomalých rychlostech – třeba při popojíždění v koloně – není tak citlivé. Do celého procesu vám promlouvá rekuperace, takže pro stejný brzdný účinek musíte pedál často sešlápnout jinak intenzivně.

Obrovskou pochvalu si zaslouží řízení. Neoplývá sice zpětnou vazbou, ale je přesné a na poměry SUV nebývale strmé. Stačí opravdu malý pohyb volantem, aby se auto pod vámi stočilo směrem, který požadujete. Navzdory pohotovostní hmotnosti 1,6 tuny nepůsobí těžkopádně. Naopak je obratné a lehkonohé. Oblouk vykrouží jedna radost a při náhlé změně směru se výrazně nenaklání. Při takřka ideálním rozložení hmotnosti vlastně dokonale klame tělem, jeden by řekl, že sedí za volantem spíše malého crossoveru. Zase si mohu postesknout akorát nad tím, že italských koníků není pod kapotou o špetku… dvě špetky více.

Alfa Romeo Tonale

Po řidičské stránce je novinka jistá a nekompromisní, nepamatuju, kdy naposledy mě s vozem této kategorie bavilo cestovat po klikatých serpentinách. Taková porce gripu v kombinaci s tužším nastavením tlumičů však znamená kompromis po stránce pohodlí. Podvozek sice nepřináší bouchání ani přehnané rány, víte však o sebemenších nerovnostech včetně drobných spár. Pomoci by určitě mohlo menší obutí, ale nebojte. Tonale na osmnáctkách nebude o nic méně šmrncovnější. Naopak velmi dobré je odhlučnění. I daleko nad dálničním limitem panuje v kabině klid bez aerodynamického svistu či valivého hluku od kol.