David Beckham ukazuje dvojí tvář Maserati GranTurismo v novém spotu

Od představení nové generace Maserati GranTurismo už sice uplynul nějaký ten pátek, automobilka se však nyní rozhodla připomenout model ve spolupráci s Davidem Beckhamem, který se stal hvězdou nového videa s titulkem „From you to a new you“ – tedy „od vás k novému já“.

V první části videa přitom vidíme slavného fotbalistu za volantem žlutého GranTurisma se spalovacím motorem, u kterého vlastně prezentuje dvě osobnosti. Na jedné straně s ním lze cestovat s maximálním komfortem, současně však nabízí i sportovní charakter. Zkrátka správné GT.

Poté se Beckham vrací opět na začátek, kde automobilka láká na cestu s „novému já“. Tím přitom není myšleno nic jiného, než přechod od spalovací verze modelu GranTurismo k verzi čistě elektrické, nesoucí označení Folgore. Řev šestiválce tak sice nahradí hučení elektromotoru, Maserati ale stále slibuje víc než jen obyčejnou cestu.

Jen pro připomenutí zopakujme, že pod kapotou tradiční spalovací verze je uložen motor V6 Nettuno, který měl premiéru v modelu MC20. V základní verzi Modena tak vůz nabídne 365 kW a 600 m točivého momentu, silnější Trofeo ale disponuje výkonem 410 kW a 650 Nm točivého momentu.

Sprint z 0 na 100 km/h tak slabší spalovací verze slibuje v čase 3,9 sekundy, zatímco maximální rychlost je 302 km/h. Výkonnější Trofeo pak stovku pokoří už za 3,5 sekundy a uhání rychlostí až 320 km/h.

Stejnou maximální rychlostí se přitom chlubí i elektrická verze Folgore, která se však na stovku dostává za 2,7 sekundy. Ostatně pod kapotou má hned tři elektromotory o výkonu 300 kW, kdy jeden pohání přední nápravu a zbylé dva zadní kola. Kombinovaný výkon dosahuje 560 kW, zatímco točivý moment až 1350 Nm.

Spalovací verze mají nádrž na 70 litrů paliva, zatímco elektrická verze disponuje baterií s využitelnou kapacitou 83 kWh a 800V architekturou. Dojezd by se měl pohybovat okolo 450 km, při nabíjení maximálním podporovaným výkonem 270 kW ale vůz získá dojezd dalších 100 km již za pět minut.

Prodeje modelu Maserati GranTurismo by měl být zahájen v tomto čtvrtletí, přičemž jako první budou k dispozici modely Modena a Trofeo. Čistě elektrické Folgore má dorazit později.