Designér si pohrál s Evropským Autem roku 2022. Taková Kia EV6 se nám líbí!

Kia EV6 je sama o sobě velmi pěkným automobilem, což dokládá poptávka a také různá mezinárodní ocenění. Nejvýkonnější model EV6 GT se však příliš neliší od standardního modelu EV6, což je při pohledu na technická data škoda. Kia EV6 GT disponuje zrychlením z 0 na 100 km/h za 3,5 vteřiny, výkonem 430 kW (585 k) a točivým momentem 740 Nm. Čísla, za která se nemusí stydět leckteré sportovní modely.

Designér Zephyr Designz si usmyslel, že by takto výkonný elektromobil mohl vypadat o něco dravěji. Jelikož si troufám říci, že patřím ještě k mladší generaci, mám za sebou stovky hodin strávených u počítačové závodní série Need For Speed. Proč to právě teď zmiňuji? Tento koncept mi totiž připomíná možnosti designových úprav, které se při zdokonalování jednotlivých modelů v závodní hře nabízely. A to vůbec nemyslím v negativním slova smyslu.

Přední část disponuje masivním nárazníkem s prvky pro zlepšení přítlaku, které můžeme vídat zejména na okruhových speciálech. Další viditelnou změnou v přední části vozu je větrací otvor v kapotě. Agresivitě přidávají rozšířené blatníky a obří zadní křídlo z karbonu. K vozu dokonale pasují obří bronzové disky s nespecifikovanou velikostí. Pokud vedle sebe položíme fotky sériového modelu EV6 a tohoto renderu, zajisté si všimneme nižší světlé výšky počítačově upraveného modelu.

Je více než jasné, že “srandičky” typu obřích křídel a složitých koncepcí nárazníků, které zvyšují hodnotu aerodynamického odporu, nebudou od samotných automobilek oficiálně k dispozici, a to ani u výkonných verzí elektromobilů. Výrobci by totiž logicky šli sami proti sobě, jelikož jedním z nejdůležitějších měřítek elektromobilu je jeho dojezd.

Jednotliví tuningoví úpravci si však už jistě na tyto výkonné elektromobily brousí zuby a co nevidět dorazí s aftermarket úpravami, jejichž finální vzhled nemusí mít k této počítačové úpravě příliš daleko.