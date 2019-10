Diskutéři vs. diskutéři se opět chystají na letiště. Přijeďte taky!

Byla to příjemná akcička, navíc došlo i k velmi zajímavému poměření automobilových sil, byly vyvráceny některé mýty… Proč se tedy nesejít znovu a akci v podobném duchu nezopakovat?

Zveme vás tedy na sobotu devátého listopadu na letiště u Mnichova Hradiště, nic jiného než 150 Kč za vstup nebudete potřebovat. O bližší info, co se bude dít, kdy přesně se sejdeme, co všechno budeme měřit (racelogic tentokrát opravdu vezmu), piště do diskuze pod tento článek, nebo do soukromých zpráv. Těšíme se! Jo a hlavním organizátorem je Ozzman, takže se klidně obracejte i na něj.