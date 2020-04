Dnešní vozy formule 1 v ikonických barvách minulosti. Prohlédněte si bohatou galerii

Není to tak dávno, co se startovní pole formule 1 skládalo z pestrobarevných vozů - žluté Jordany, zelené Jaguary, světle modré Renaulty či oranžovočerné monoposty Arrows. To všechno je minulost. Dnes se jednotlivé značky snaží být zejména kvůli sponzorům elegantnější a zdaleka se nepouštějí do takových kreací, jako tomu bylo dříve.

Pravda, poslední dva roky se to alespoň z části zlepšilo - žlutočerné Renaulty, oranžové McLareny či růžové Racing Pointy jsou prima zpestřením startovního pole. Jenže pohled do historie ukazuje, že by mohlo být ještě lépe.

Na sociální síti Behance najdete autora vystupujícího jako Sean Bull. Ten se již roky věnuje grafickým úpravám monopostů formule 1, ale i dalším odvětvím motoristického sportu. Před časem si vytvořil šablonu monopostu z roku 2018 (první ročník, kdy byl nasazen ochranný halo kokpit) a pustil se do práce.

V bohaté galerii výše se můžete podívat na výsledek. Sean Bull ukazuje, jak by dnes vypadaly monoposty v barvách Jordanu, za který debutoval Michael Schumacher. Prohlédnout si ale můžeme i další skvosty včetně unikátního projektu Brawn GP, šestikolky Tyrrell, zlatočerného Lotusu, červenobílého McLarenu a mnoho dalších.

Ukázka toho, že trochu větší odvaz při lakování by dnešní formuli 1 jen a jen prospěl, co myslíte?