Dva nádherné koncepty byly vystaveny na autosalonu Motorama, po kterém měly být zničeny. Díky nadšencům se je však povedlo zachránit a nyní zamíří jako ceněná skvosty do aukce.

Americký koncern GM pořádal v padesátých letech vlastní autosalony s názvem General Motors Motorama, které však nebyly jen obyčejnou ukázkou nových a připravovaných modelů. Podle zámořských kolegů se jednalo spíše o kulturní akci, jejíž součástí byla i výstava tzv. Dream Cars, tedy aut snů, které by dnes mohly být označovány za koncepty.

V podstatě se jednalo o úpravy vozů podle aktuálních módních trendů, přičemž některé z prvků se mohly dostat časem do výbavy produkčních modelů. Zkrátka jako u konceptů. Bohužel byl ale osud těchto „Dream Cars“ často dost smutný. Po výstavě byly buď opět přestavěny, kanibalizovány na díly nebo jednoduše sešrotovány.

Video se připravuje ...

I v minulosti ale existovala spousta automobilových nadšenců, kteří uměli docenit výjimečnost těchto strojů a dali si práci s jejich záchranou. Díky tomu se povedlo dochovat nejen koncept nerealizovaného faceliftu Chevrolettu Corvette, ale také tyto dva jedinečné vozy, které brzy zamíří do dražby Broad Arrow Auctions.

Cadillac Eldorado Brougham Town Car

Prvním z dvojice vozů, na které upozornil web Carscoops, je Cadillac Eldorado Brougham Town Car, vystavený na výstavě GM Motorama v roce 1956. Vůz byl v roce 1958 prodán společnosti Warhoops Used Auto & Truck Patrs z Michiganu, která se specializovala na šrotování automobilů a prodej náhradních dílů.

Společnost GM sem prodala rovnou čtyři vozy, které měly být rozebrány, rozprodány a zbytky sešrotovány, majitel společnosti Harry Warholak se ale rozhodl, že limuzínu postavenou na základech Cadillacu schová a jednou v ní třeba poveze svou dceru do kostela v její svatební den, jak později pro New York Times uvedl jeho syn. Pro podobné účely přitom nemohl přát lepší stroj.

Vůz byl inspirovaný konceptem Eldorado Brougham, představeným v roce 1955, přičemž verze Town Car měla udržet zájem veřejnosti o koncept, než automobilka ukončí vývoj produkčního modelu. Za nákresem této limuzíny stál devatenáctiletý Robert Cumberford, který pracoval pro známého designéra GM jménem Harley Earl.

Koncept limuzíny dostal otevřenou přední část a uzavřenou zadní kabinu pro posádku, přičemž na střeše byla speciální linka, vytvářející dojem kabrioletu. Tuto drobnost později značka Cadillac zavedla také u svých produkčních modelů. Zajímavostí byly také speciálně elektricky ovládané kliky dveří.

Kabina byla zakázkově vyrobena a mnoho dílů bylo odlito z bronzu, případně byly ozdobeny zlacením. Ve výbavě nechyběla klimatizace, interkom pro komunikaci mezi posádkou a řidičem, humidor na doutníky, komfortní koberce, polarizační sluneční clony, atd. Pod kapotou byl sice uložen motor V8 v kombinaci s automatickou převodovkou, ten však nebyl u původního konceptu funkční. Byl zde pouze pro „zatížení“ vozu, aby správně seděl.

Kompletní osud vozu sice neznáme, v roce 1989 byl ale objeven s dalšími vozy, které Warholak z Motoramy zachránil. V průběhu devadesátých let prošel komplexní renovací, během které došlo také ke zprovoznění pohonného ústrojí. Prodávaný vůz je tak možná v lepším stavu než při své premiéře. Není tedy divu, že se jeho prodejní cena odhaduje na 450.000 až 600.000 dolarů (cca 9,95 až 13,27 milionu korun).

Oldsmobile F-88

Druhým prodávaným vozem je Oldsmobile F-88, koncept představený na výstavě Motorama v roce 1954 jako reakce na Chevrolet Corvette. Po technické stránce kompletní vůz dostal laminátovou karoserii, která ukázala řadu zajímavých designových prvků, jež se později objevily ve výrobě.

Jako příklad můžeme zmínit výrazné koncové ploutve, používané později na vozech Cadillac, zatímco stylová příď inspirovala produkční vozy Oldsmobile z let 1955-56. Ručně vyrobená kabina dostala světlé čalounění, perlový lak a zajímavé tvary. Pod kapotou byl uložen 5,3litrový motor V8, naladěný na 112 kW (152 k).

Video se připravuje ...

Na rozdíl od výše jmenovaného Cadillacu nebyl tento vůz určen k sešrotování. Vysocí představitelé General Motors si uvědomovali jeho přednosti, proto nechali vyrobit další dva kusy. Ty byly ale posléze rozebrány a použity k vytváření dalších zajímavých konceptů. Tento konkrétní kousek byl také rozebrán, ovšem s maximální opatrností.

Poté byl totiž zabalen do krabic a odeslán do Kalifornie, kde měl sídlo E.L. Cord, americký podnikatel a zakladatel Cord motor company. Vůz ovšem zůstal složený v krabicích a ještě několikrát změnil majitele, než byl během osmdesátých let vybalen a opět smontován. Díky tomu byl vůz v překvapivě kompletním stavu, přesto musel projít rukama renovátorů, kteří museli nahradit například sklo předních světlometů nebo čalounění dveří.

Od roku 2005 byl vůz vystaven v Gateway Automobile Museum v Coloradu, kde byl jednou z hlavních hvězd sbírky. Vůz je tedy v bezvadném stavu a čeká na nového majitele, který ho buď může vystavit, nebo si může užívat vítr ve vlasech za jeho volantem. Nebude to ovšem laciné. Prodejní cena by se měla pohybovat v rozmezí 2 až 3 milionů dolarů, tedy zhruba 44,3 až 66,4 milionu korun.