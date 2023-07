Do aukce míří vzácný Chevrolet Corvette C1. Jde o prototyp zrušeného faceliftu

Chevrolet Corvette C1 měl těžké začátky a chvíli dokonce hrozilo, že bude celý projekt odstaven. Automobilka ovšem vytrvala, provedla řadu změn a dnes je z modelu Corvette skutečná ikona amerických silnic. První generace, vyráběná mezi lety 1953 až 1962, se navíc těší popularitě mezi nadšenci a sběrateli.

Vzhled vozu se přitom během let několikrát změnil, přičemž první výrazný facelift přišel s modelovým rokem 1956. Automobilka si však pohrávala s myšlenkou drobné modernizace již pro modelový rok 1955, který se stal zásadním především díky příchodu nového 4,3litrového motoru small-block V8.

Důkazem připravovaných změn je i tento zeleně lakovaný vůz, který se objevil v nabídce aukčního portálu Gooding & Co. Jde totiž o unikátní prototyp, který se jako zázrakem dochoval až do dnešních dnů. Jeho příběh je však zajímavý z vícera důvodů.

Původně se totiž jednalo o jeden z údajně asi patnácti vozů s laminátovou karoserií, které dostaly místo klasických VIN čísel označení „Shop Order“. Jedním z těchto patnácti vozů měl být i předprodukční prototyp Corvette, který se v roce 1953 objevil na výstavě Motorama. Dalšími vozy měly být odvozené modely Corvair, Nomad nebo Hardtop, rovněž s laminátovou karoserií, představené na stejné výstavě o rok později.

Tento konkrétní vůz měl podle dochovaných informací původně vzniknout jako žlutý model Corvette C1 Hardtop, tedy s odnímatelnou pevnou střechou, a interním označením S.O 2000. Později však měl být vůz přestavěn a přeznačen na S.O 2151 pro potřeby návrhu modernizace modelu Corvette C1 pro případný facelift v roce 1955.

Designové změny jsou přitom drobné a na první pohled si jich nejspíš všimne jen velký znalec modelu Corvette C1. Facelift totiž přidal například jen čtveřici obdélníkových výdechů na přední blatníky, pod kterými je jednoduchá chromovaná linka, protažená až do dveří. Na fotkách také vidíme přepracovanou masku chladiče s novou mřížkou a novou kapotu s naznačeným nasáváním vzduchu.

Další změny jsou patrné při pohledu na záď. Prototyp dostal prodloužené víko kufru a koncovky výfuku nově nevystupovaly z karoserie v oblasti zadního nárazníku, ale ze zadních blatníků. Pod kapotou se objevil vylepšený řadový šestiválec Blue Flame a vůz dostal zelený lak Bermuda Green.

Vedení koncernu GM, pod který Chevrolet spadá, se rozhodlo návrh změn představených na prototypu nepřijmout a nakonec byla pro modelový rok 1956 představena výraznější modernizace. Prototyp ale jako zázrakem unikl sešrotování a v roce 1975 ho získal George F. Campbell.

Vůz byl ovšem ve špatném stavu a navíc přišel o některé prvky související právě s připravovaným faceliftem na rok 1955. Campbell ale strávil bezmála čtyři desetiletí dohledáváním komponent a připravoval se na velkou renovaci vozu. Toho už se ale bohužel nedožil.

Vůz se však dostal do dobrých rukou a jeho stávající majitel dotáhl renovaci do konce. Dobře odvedenou práci pak podtrhuje i ocenění Founders Award, kterou jedinečný prototyp C1 získal na The Amelia Concours d’Elegance v dubnu tohoto roku. Nyní však míří do aukce, ve které se jeho cena odhaduje na 1,5 až 2 miliony dolarů. Tedy cca 32,4 až 43,2 milionu korun. S ohledem na unikátnost vozu se ale nejspíš ani není čemu divit.