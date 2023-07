Do dražby míří legendární Subaru Impreza STi z roku 1998 ve speciální edici 22B. Jedná se o jeden ze tří exemplářů, který vlastnil světoznámý závodník Colin McRae.

V srpnu tohoto roku budeme svědky aukce, které by chtěl být součástí každý fanoušek motorsportu. Do dražby půjde unikátní Subaru Impreza ve speciální verzi 22B STi, která je už tak velmi vzácným kouskem. Celkem bylo vyrobeno 399 kusů pro domácí (japonský) trh a 25 kusů pro zahraniční trhy, avšak to není úplně všechno.

Existují ještě tři další prototypy se sériovým číslem 0/400, které byly věnovány třem nejvýznamnějším rallye závodníkům té doby. Jedním z nich byl i Colin McRae, a právě jeho Impreza půjde na konci léta do prodeje.

Tato speciální edice byla vyrobena k oslavám 40 let od založení automobilky a současně na oslavu tří trofejí v šampionátu WRC. Cíl byl jednoduchý - vytvořit „legální“ verzi dvoudveřového závodního speciálu, který tou dobou kraloval světu rallye.

Se svými mohutnými předními i zadními podběhy kol, zvětšujícími šířku o 80 mm, vysokým zadním spoilerem a unikátním 2,2litrovým přeplňovaným čtyřválcovým motorem EJ22 se speciál 22B blížil původnímu vozu Colina McRae jak jen to bylo možné.

Kromě jedinečné pohonné jednotky se vylepšená verze může pochlubit karoserií svařovanou ve švech, upraveným převodovým poměrem 4,444, dvoulamelovou závodní spojkou, zesílenými hnacími/hnacími hřídeli, řidičem nastavitelným předním i zadním diferenciálem a většími brzdami.

Samotný Colin McRae označil Imprezu STi 22B za jeden z jeho nejoblíbenějších vozů, ale zároveň přiznal, že řízení takového stroje ho často dostávalo do problémů. Je třeba říct, že se o svého miláčka náležitě staral - vůz je téměř v původním stavu (měněny byly pouze pneumatiky a výfukový systém) a tachometr ukazuje pouze 11.971 kilometrů.

Aukce se bude konat 26. srpna v britské aukční síni Silverhouse Auctions od 13:00 našeho času. Vyvolávací cena zatím není stanovena, ale na internetových stránkách prodejce je uvedena předpokládaná cena v rozmezí 400.000 až 500.000 liber, což je v přepočtu 11 až 13,7 milionu korun.

Autor: Matyáš Kunst