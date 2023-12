Do Lady Niva se po odstávce vrací ABS. Od roku 2024 bude splňovat i Euro 5

Populární ruská Lada Niva představuje vylepšeními pro modelový rok 2024. Do nesmrtelného off-roadu se vrací protiblokovací systém brzd ABS a nově se dočká i modernějšího motoru, který je pro Evropu i tak zastaralý.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kultovní Lada Niva je doslova nesmrtelná. Spartánský off-road z produkce ruské automobilky AvtoVAZ vzniká už od roku 1977 a dodnes se vyrábí s modernizacemi, díky nimž má udržet tempo se západním automobilovým světem. A v dnešních dnech se dokonce představuje s vylepšením pro modelový rok 2024, s nímž se do sériové výroby Nivy vrací protiblokovací brzdový systém ABS. Hlavní příčinu jeho absence už asi tušíte.

Ruská invaze na Ukrajinu a následné protiruské sankce měly obrovský dopad na dodavatelský řetězec automobilky, která kvůli tomu nevyhnutelně zastavila výrobu populárního modelu na několik měsíců. Když pak v polovině roku 2022 konečně obnovila výrobu jinak úspěšné Nivy, uvedla ji do prodeje ve výrazně očesané specifikaci – bez airbagů, ABS a další výbavy, jaká dříve byla standardem.

Až teď se jeden z nejdůležitějších asistentů vrací do ruského teréňáku, který se už od konce ledna 2021 oficiálně jmenuje Lada Niva Legend. Spolu s ním automobilka AvtoVAZ vyrábí i modernější crossover Lada Niva Travel. Ten je luxusnější, a dokonce má i tempomat s omezovačem rychlosti, palubní počítač a už brzy se do něj vrátí i elektronický stabilizační systém ESP. Ruský magazín Auto Pro News uvádí, že se stihne vrátit do výroby ještě před koncem letošního roku.

Video se připravuje ...

Vraťme se však ještě k původnímu modelu Legend. Tisková zpráva současně uvádí, že Niva Legend konečně dostane modernější motor splňující emisní normu Euro 5. Z evropského pohledu výrazně zastaralá norma Euro 5 platí už od roku 2009 a už za přibližně dva roky se tu stane realitou nová obávaná norma Euro 7. Když se Lada Niva loni vrátila do výroby, musela být vybavena archaickým motorem splňujícím normu Euro 2 z roku 1996.

Nová výbava však pro koncové zákazníky znamená i vyšší cenu. Dříve se Lada Niva Legend prodávala se základní cenou od 829.900 rublů (205.000 Kč) a teď bude k dispozici za cenu od 927.500 rublů (229.000 Kč). Modernější Lada Niva Travel zdražila z 1.198.900 rublů (295.000 Kč) na 1.215.000 rublů (300.000 Kč).