Dočkáme se sportovního elektromobilu BMW iX3? Podle insiderů má smysl

Na technické podrobnosti sériového BMW iX3 si musíme ještě nějaký čas počkat. Už teď ale víme, že se předběžně počítá s jedinou variantou pohonu - elektromotorem roztáčejícím zadní kola, přičemž vůz má nabídnout především co možná nejdelší dojezd. Dva roky starý koncept iX3 sliboval výkon 200 kW a akumulátor s kapacitou přes 70 kWh, což by mělo vystačit na více než 400 kilometrů na jedno nabití.

A dál? Dál zatím nic. BMW o sportovní variantě svého elektrického SUV nikdy nemluvilo a vypadá to, že něco podobného v brzké budoucnosti ani nechystá. Všechno se ale může změnit, vždyť jeho první verze přijede na trh až v příštím roce. Takové Audi e-tron se v sériové podobě představilo na podzim roku 2018 a až nyní se dočkalo provedení e-tron S se třemi elektromotory a chutí sportovat.

Insider Nico DeMattia ze serveru BMW Blog, jenž pravidelně a jako jeden z prvních informuje o novinkách mnichovské značky, se nyní pokusil vysvětlit, proč by podle něj sportovní BMW iX3 mělo smysl. „BMW je známé pro výrobu výkonných automobilů. V průběhu let měnilo tvar aut, ale vždy se zaměřovalo na výkon. Debut vozu bez jediné silné verze by se tak úplně nenesl v duchu značky,“ vysvětluje ve svém příspěvku.

„Proč by to BMW mělo udělat? Ze stejného důvodu, proč Audi právě představilo sportovní e-tron. Pokud Teslu nedokážete porazit v dojezdu na jedno nabití, můžete váš elektromobil udělat více vzrušující, zajímavější a tím i více žádoucí,“ vysvětluje DeMattia s tím, že by ostřejší iX3 (sám si oblíbil “pracovní” označení iX3 M40i) mohla nabídnout na poměry elektromobilů nebývalé jízdní vlastnosti navzdory nižšímu dojezdu.

„Jen si to představte: elektrická X3 s výkonem a jízdními schopnostmi X3 M? Věřím, že za takový elektromobil by si zákazníci rádi připlatili,“ říká DeMattia. „Elektromobily budou ještě nějaký čas dražší než jejich spalovací protějšky. Minimálně do doby, než se vyvine efektivnější technika. Aby zákazník za takové auto zaplatil, musí mu značka nabídnout něco speciálního. A myslím si, že právě toto je cesta,“ uzavírá autor z BMW Blogu. Závěrem však dodává, že žádné zákulisní informace o takovém autě nemá a celý jeho příspěvek je tak jen názorem jednoho člověka.