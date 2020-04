BMW iX3 na prvních snímcích. V Číně vyráběné elektrické SUV přijde o kontroverzní detail

Zatímco Audi a Mercedes-Benz své SUV s elektrickým pohonem prodávají už nějakou dobu (e-tron, respektive EQC), BMW se vstupem svého zástupce této kategorie na trh zatím vyčkává. Letos se to však změní, když do prodeje bude uvedeno delší dobu avizované SUV BMW iX3. První fotografie sériového auta už unikly na internet.

A velké překvapení se nekoná, jelikož sériová verze je prakticky totožná se stejnojmenným konceptem, prezentovaným už v roce 2018. Jednu podstatnou změnu tu ale přesto najdeme, ledvinky už nejsou propojené ve stylu „tygřího nosu“ Kie, ale tradičně oddělené, opticky spojené jen svým orámováním. Fanoušky kritizovaný detail se tak BMW rozhodlo změnit.

Jinak je to ale vlastně BMW X3 s několika detaily dokazujícími elektrické ústrojí v útrobách. Na zádi chybí koncovky výfuku, použitá kola pak mají aerodynamický tvar pro zvýšení celkového dojezdu. Nechybí ani modré detaily, které najdeme také u elektrického BMW i3.

Co se týče techniky, tak už automobilka dříve uvedla, že základ je shodný jako u X3. BMW totiž nejde cestou oddělených platforem pro elektromobily a konvenční vozy, ale naopak cestou sdíleného základu napříč nabídkou.

Konkrétně má pak automobil vsadit na elektromotor o výkonu 210 kW a točivém momentu 400 N.m pohánějící výhradně zadní kola. Technická data loni automobilka označovala za předběžná, nečekáme však, že se nějak zásadně změní. Překvapením však může být, že BMW zatím hovoří výhradně o zadokolce, konkurenční EQC i e-tron nabízejí pohon všech kol.

Baterie bude jako již tradičně u elektromobilů umístěna v podlaze, přičemž bude extrémně plochá, aby nenarušovala vnitřní prostor. Podle předběžných informací nabídne kapacitu 74 kWh, díky níž umožní normovaný dojezd přes 440 kilometrů (podle metodiky WLTP). To je slušná hodnota, respektive vyšší než u konkurenčního Audi e-tron 50 quattro s výkonem 230 kW, u něhož dojezd činí jen 336 kilometrů podle metodiky WLTP.

BMW iX3 by mělo být oficiálně odhaleno během následujících dní až týdnů, do prodeje vstoupí ještě během letošního roku. Zajímavostí je pak fakt, že se iX3 bude vyrábět v Číně, a to včetně evropské specifikace. BMW tak následuje Volvo a rovněž bude dovážet své vozy do Evropy z Říše středu.