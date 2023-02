Dodge láká na poslední vůz z edice Last Call, naznačuje zajímavou proměnu

Poslední limitovaný model ze speciální edice Last Call, kterou se automobilka Dodge loučí s motory V8 Hellcat pod kapotou stávající generace modelů Charger a Challenger, měl být představen již koncem loňského roku. Zřejmě kvůli problémům se spolehlivostí upravených motorů, které měly doslova vybuchovat, jsme si ale museli počkat o něco déle.

Automobilka však již potvrdila, že skutečně poslední z vozů série Last Call bude představen až 20. března tohoto roku. V minulých týdnech navíc začala zveřejňovat krátká videa, která by měla nabízet drobné nápovědy k novince a současně přilákat patřičnou pozornost.

První video mělo jen 11 sekund a ukazovalo pouze náznak „démona“ známého z vozů série SRT Demon. Ovšem s červeně zářícíma očima. Ani druhá ukázka sice nezobrazuje samotný vůz, má však 25 sekund a konečně nabízí alespoň náznak informací. Byť je potřeba trocha fantazie.

Klip s názvem „Running Hyde“, který automobilka vyvěsila na YouTube, je zřejmě odkazem na známý příběh Dr. Jekylla a pana Hyda. I v případě nového modelu Dodge ho přitom můžeme chápat jako dvě osobnosti v jednom těle, respektive karoserii.

Video ukazuje Leprikóna, skřítka z irské mytologie, který se po připojení infuze se „zlatou“ tekutinou začne měnit na monstrum – opět s rudě zářícíma očima. Postava Leprikóna přitom může být odkazem na datum premiéry, která se koná pouze tři dny po Dni svatého Patrika. Ona žlutá tekutina by pak mohla být narážkou na specifické palivo.

Již podle loňských specifikací by totiž poslední model ze série Last Call mohl dostat úpravy pro spalování paliva E85. Kompresorem přeplňovaný 6,2litrový motor v8 by pak i díky tomuto palivu mohl údajně nabídnout výkon přes 900 koní (přes 669 kW), čímž by celkem výrazně zastínil model Demon, který nabízel výkon 602 kW.

Název posledního vozu v rámci speciální edice Last Call zatím bohužel neznáme, příští týden se však očekává vydání dalšího videa, které by mohlo nabídnout další nápovědu. Základem poslední limitované edice by pak měl být pravděpodobně Dodge Challenger, zatímco u některých předchozích edicí byl základem Charger.

Dodejme, že premiéra vozu proběhne během akce Dodge Last Call Powered by Roadkill Nights Vegas na závodním okruhu Las Vegas Motor Speedway. Na akci, kde kromě jiného vystoupí i různé celebrity, se v zámoří již nyní prodávají vstupenky. Dodge tak završení éry motorů Hellcat evidentně pojme ve velkém stylu.