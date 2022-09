Dodge Challenger Black Ghost: Limitka inspirovaná policistou, který po nocích tajně závodil

Speciální edice Last Call má další přírůstek, kterým se stává Dodge Challenger Black Ghost. Jeho inspirací se stal vůz policisty, který po nocích tajně závodil v ulicích Detroitu.

Automobilka Dodge pokračuje v odhalování své rozlučkové série „Last Call“ uvedením modelu Challenger Black Ghost, jehož výroba bude omezena na 300 kusů. Základem vozu se stal model Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody, jehož kompresorem přeplňovaný 6,2litrový osmiválec nabízí nejvyšší výkon 818 koní.

Podobně jako většina předchozích vozů série Last Call, také edice Black Ghost je inspirován slavnou minulostí značky. Předobrazem této speciální třísetkusové edice se stal Dodge Challenger R/T SE modelového roku 1970, který kdysi vlastnil detroitský policista Godfrey Qualls.

Ten během dne projížděl ulicemi města na služebním motocyklu Harley Davidson, po službě však usedl do svého vozu a byl úspěšným pouličním závodníkem. Ostatně svůj vůz si z výroby nechal vybavit prakticky veškerým dostupným příplatkovým vybavením.

Video se připravuje ...

Tím nejdůležitějším byl ale sedmilitrový vidlicový osmiválec 426 HEMI, spojený se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Vůz byl lakován černou barvou a v rámci příplatků dostal i vinylovou černou střechu ve stylu kůže aligátora. Přezdívku Black Ghost si pak Qualls vysloužil tím, že po závodech vždy na pár měsíců se svým černě lakovaným vozem zmizel.

Vraťme se ale k nové speciální edici, která ikonickému vozu – dodnes vlastněného rodinou policisty, vzdává hold například střechou s polepem imitujícím kůži aligátora. Kromě toho má Black Ghost také retro-inspirované bílé pruhy na zadních blatnících a víku kufru, retro označení Challenger, chromované dekory a další retro-odkazy připomínající styl sedmdesátých let.

Vůz stojí na 20“ zářivých litých kolech, která jsou v krásném kontrastu s tmavou karoserií. V kabině je speciální panel s plaketkou Black Ghost a nechybí ani decentní karbonové dekory. Sedadla, výplně dveří a volant pak zdobí Alcantara, podtrhující sportovní kořeny vozu.

„V historii značky Dodge je tolik legendárních muscle cars, že bylo těžké vybrat sedm vozů, kterým jsme chtěli vzdát hold v rámci naší řady Last Call, Black Ghost byl ale snadnou volbou,“ uvedl Tim Kuniskis, generální ředitel značky Dodge.

Black Ghost je po edicích Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger Swinger, Charger Swinger a Charger King Daytona již šestou ze sedmi speciálních edicí v rámci série Last Call. Poslední vůz bude představen během SEMA Show, která se bude konat od 1. do 4. října v Las Vegas. Black Ghost by přitom měl být předzvěstí k tomu, co nás čeká, jak dodal Kuniskis.

Zahraniční kolegové tak očekávají, že posledním speciálem v rámci série Last Call by mohl být Dodge Challenger, jehož přeplňovaný osmiválec by mohl být vyladěn na výkon až 900 koní při spalování E85. To by ostatně byla důstojná tečka za érou motorů V8 HEMI.