Na začátku 19. století ubývalo na území Spojených států kouře z týpý a přibývalo ho z komínů továren. Přes planiny se natahovaly dráty elektrického vedení, kovbojové začali mít se svým životním stylem utrum a místo koní se začal používat nový dopravní prostředek, který konečně nekálel na zem - automobil.

Počátky motorismu v Americe byly však stejně divoké jako Západ sám. Třeba už tehdy bylo na území tři a půl milionu kilometrů silnic, ale z toho méně než deset procent mělo zpevněný povrch, aby se po něm tím novým hlučným vynálezem dalo jet. Bylo potřeba stavět silnice.

První výprava pro hledání trasy pro transkontinentální silnici se uskutečnila rok po vyplutí Titaniku. Flotila sedmnácti aut a dvou náklaďáků si ale zažila doslova peklo. Nechutné lepící se bahno v Iowě, do obličeje štípající prach v Nevadě, zatopené cesty v okolí řek. A jak se museli koně řehtat všem těm prasklým nápravám v místech, kde oni ladně proklušou.

A to všechno kvůli tomu, aby se mohla postavit Lincoln Highway, spojující San Francisco a New York, po které se chudáci motoristé plahočili rychlostí okolo 30 km/h, a pokud chtěli projet celou trasu, museli si vzít měsíc dovolenou. To ale určitě nemohli, protože v rozvíjejícím se světě bylo potřeba pracovat v továrnách s obřími komíny, aby si lidé přinesli z obchodu taky něco jiného než tuberkulózu.

Henry Ford stavěl jen závoďáky, z jeho firmy vznikl Cadillac

Byl to Henry Ford, kdo v roce 1899 založil společnost Detroit Automobile Company. Tehdy to ještě nebyl revoluční průmyslník a marketingový génius, ale stále ještě skvělý inženýr. Bohužel mu to nebylo nic platné a jeho první byznys byl po dvou letech zrušený. Svůj um však prokázal o dva roky později, když zkonstruoval dvouválcový automobil, který na tamní koňské dráze stanovil rychlostní rekord. Odměnou mu bylo tisíc dolarů a mísa na punč.

A také respekt, takže ho začali brát vážně i investoři, a s jejich pomocí tak mohl založit druhý podnik, tentokrát pod vlastním jménem, Ford Motor Company. Investoři měli velmi rozumný požadavek. Chtěli, aby Ford postavil levné auto pro obyčejné lidi. Ford ale odpověděl dalším závodním autem, tentokrát se čtyřválcovým motorem. To se jim samozřejmě nelíbilo, takže Ford z vlastní společnosti odešel.

Jeho druhá společnost ovšem nezanikla, investoři ji jen přejmenovali podle zakladatele města Detroit, kterým byl francouzský dobrodruh Antoine Laumet de La Mothe, Monsieur de Cadillac. Vlastně použili jen zkrácené jméno, Cadillac.

Bratři Dodgeovi investovali do Fordu a založili i vlastní podnik

Zhruba tři sta kilometrů od města Detroit se v roce 1864 narodil John Francis Dodge a o čtyři roky později i jeho bratr Horace Elgin Dodge. Otec je od mládí vedl k mechanice. Logicky to netrvalo dlouho a bratři si založili vlastní dílnu na součástky do bicyklů a automobilů. Až jednoho dne dostali nabídku od Ransoma Oldse, který potřeboval sestavovat převodovky a motory pro svou nově vzniklou značku, automobilku Oldsmobile. Díky této spolupráci získali bratři slušný kapitál a mohli se svobodně rozhodnout, do čeho budou investovat a jak budou svůj byznys dále rozvíjet.

Tím se dostáváme opět k panu Fordovi, kterému už potřetí nikdo nechtěl dát peníze, protože by je opět bouchl do závodního auta. Jenže bratři Dodgeovi na to nehleděli a plácli si s ním. Investovali do nově vzniklé Ford Motor Company, nechali si vyplácet 10% podíl ze zisku, a ještě se pojistili, že v případě krachu si převezmou všechna aktiva společnosti. Mezitím si založili svou vlastní společnost, aby mohli Fordovi dodávat motory a převodovky do jeho automobilů. Prodávali tak součástky muži, v jehož firmě měli podíl. Ačkoliv byli bratři Dodgeovi dobrými byznysmeny, smetánka města Detroit je mezi sebe nechtěla přijmout.

Pocházeli totiž z menšího města, a měli tudíž jinou náturu a zvyky. Po práci se scházeli s dělníky své vlastní továrny, s nimiž popíjeli a klábosili. V letních pracovních dnech jim na výrobní lince rozdávali pivo. Dalo by se říct, že John a France byli tak trochu rošťáci, kteří navíc pro ránu nešli daleko.

V kontrastu s bratry Ford se stal vegetariánem a založil tajnou policii, která navštěvovala rodiny svých pracovníků, aby se ujistila, že mají doma uklizeno, jsou šťastně ženatí a nemají problém s alkoholem. Asi je vám jasné, že partnerství začalo mít kvůli zcela odlišným přístupům na kahánku.

Slušný vegetarián a zrzaví rošťáci

Moc tomu nepomohla ani zjištění, že Henry Ford je plný předsudků proti zrzavým lidem, což bratři Dodgeové byli. V tomto období byl ale Ford na bratrech závislý. Nechal si totiž u nich skoro celý Ford A připravovat a ve své továrně jej v podstatě jen sestavil. Navíc měli v jeho firmě podíl, neustále bohatli, John byl viceprezidentem Fordu a Henryho syn Edsel Ford měl s bratry možná lepší vztah než s otcem samotným. Přece jen oni byli baviči a Henry přísný vegetarián.

Později se bratři Dodgeové snažili Fordovi vnuknout myšlenku, aby inovoval Model T a trochu pozměnil konstrukci. On to však tvrdě odmítal. Nakonec však přišla zrada z vlastních řad, když Childe Harold Wills, Fordova pravá ruka, naplánoval větší a silnější automobil během jedné z Fordových cest do Evropy. Wills byl pokárán, ale pro dlouholeté partnerství a dobré vztahy nebyl u značky zavržen.

Mezitím se u Dodge tvrdě pracovalo. V roce 1910 byla dokončena plně soběstačná továrna, která mohla vyrábět kompletní auta. O tři roky později odstoupil John Dodge z pozice viceprezidenta Fordu a oznámil, že Dodge Brothers začínají se stavbou vlastních automobilů. Vznikl tak Dodge model 30, který měl celokovovou karoserii, a obešel se tak bez výdřev. Disponoval čtyřválcem o objemu 3,4 litru, který poskytoval výkon 35 koní. Vůz měl 12voltovou elektrickou síť místo obvyklé 6voltové a ve výčtu výbavy byl i elektrický startér.

Vozy Dodge byly lepší a dražší

Model 30 byl bezpochyby pokrokovější a ve všech směrech lepší než Ford T. Jediným problémem byla výrazně vyšší cena. Na tuto adresu však John Dodge pronesl památnou větu: Však pomyslete na všechny ty majitele Fordu, kteří jednou zatouží po automobilu. Mimochodem tou dobou bratři Dodgeové i nadále vlastnili deset procent automobilky Ford, takže se je Henry snažil mermomocí vystrnadit. Nakonec to vyústilo v jeden z prvních soudních sporů v historii motorismu a toto klání automobilových velikánů zaselo několik semínek toho, jak dnešní svět aut vypadá.

Klání těchto tří persón zastavila až španělská chřipka. Bratři Dodgeové se nakazili během newyorského autosalonu v roce 1919. John zemřel 14. ledna roku 1920. Horace zemřel 10. prosince téhož roku na zápal plic v kombinaci s cirhózou jater. Křivdy šly stranou. Rakev Horace Dodge nesli Henry i Edsel Fordovi.

Společnost Dodge zdědily vdovy po bratrech Dodgeových. Ty ji prodali investiční společnosti Dillon, Read & Co., od níž ji o tři roky později získal Walter Chrysler. Ten automobilku zahrnul do svého plánu, kdy ji poslepoval společně s dalšími byznysovými střípky dohromady, aby vytvořil obří automobilové impérium. Dodge se stal třetím největším výrobcem aut světa.

Projeli jsme Dodge Six z roku 1930

Auto, které vidíte na fotografiích, se jmenuje Dodge Six a pochází z roku 1930. Tehdy už se začal zjednodušovat název a místo Dodge Brothers se na vozech začalo objevovat už jen Dodge. Název Dodge Brothers se ale ještě nějakou chvíli zobrazoval na propagačních materiálech. Velká hospodářská krize také zapříčinila, že se automobilka rozhodla zaměřit na ekonomičtější vozy, což jí nakonec přineslo vyšší zisky.

Na první pohled jde o dvoumístný kabriolet, ale ve splývavé zadní části karoserie se nachází madlo, kterým vyklopíte druhou řadu sedadel. Prostor může případně sloužit jako zavazadelník. Pod kapotou se nachází vpředu uložený vodou chlazený řadový šestiválec o objemu 3,1 litru s karburátorem Stromberg EX-22, dvěma ventily na válec a kompresním poměrem 5,2 : 1. Výkon 44 kW (60 koní) při 3400 otáčkách za minutu a točivý moment 163 N.m při 1200 otáčkách se přenášely přes třístupňovou manuální převodovku výhradně na zadní kola.

Dodge Six se prodával souběžně s modelem Dodge Eight, který poháněl řadový šestiválec. Jak hlásal tehdejší propagační plakát: Dostanete auto s pevnou ocelovou karoserií a nízkým těžištěm, které dokáže obejmout silnici i v těch nejnáročnějších podmínkách. Navíc skvěle vypadá, je bezpečné, prostorné a vybavené hydraulickými brzdami.

Dodge vyrobil v roce 1930 přes devadesát tisíc automobilů, z toho jen 620 bylo těchto kabrioletů. Nejvzácnější však nejsou, tento post patří luxusní čtyřdveřové variantě Phaeton. Ceny za Dodge Six se pohybovaly od 735 do 840 dolarů. Průměrný příjem americké domácnosti činil 2000 dolarů ročně. Modely Six a Eight byly revoluční v designu, protože jim designéři začali protahovat karoserie a celkové tvary více kulatit. Jde tak o jeden z prvních vozů, který započal mezidobí mezi prvními automobily, připomínajícími spíše kočáry, a kulatým tvarem, který byl populární od 40. let.

Jak se řídí?

Řídit Dodge Six Series z roku 1930 už není jako řídit kočár s neviditelnými koňmi. Na pokyny volantu reaguje plynule a překvapivě rychle. Plynový pedál už tak plynulý není, nicméně dynamika musela být na tu dobu báječná. Zvuk řadového šestiválce je snadno zaměnitelný s jinými vozy té doby, ale má své kouzlo. Jediná věc, kterou si při řízení nejste moc jistý, je řadicí páka. Vyžaduje precizní zacházení a samozřejmě meziplyny.

Jinak ale autu nelze moc co vytknout, především v oblasti naladění podvozku. Krásně se houpe na listových perech a i větší výmoly se snaží ignorovat. Na větší rychlost než 50 km/h jsme se z respektu už nedostali, ale auto bylo ochotné ještě zrychlovat. Krátké seznámení nicméně potvrdilo pár zásadních věcí. Dodge byl velmi pokrokovou automobilkou. Automobily jako takové se do podoby, jakou známe dnes, vyvinuly relativně rychle. A taky že boje mezi majiteli vozů Ford a Dodge jsou staré jako značky samy.