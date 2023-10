Ať už je 6 válců poskládané v řadě za sebou nebo do tvaru písmene “V”, motory s půltuctem válců si vás snadno získají svým charakteristickým zvukem nebo výkonným jízdním projevem. Tento týden vybíráme zajímavé šestiválcové vozy s dostupnou cenovkou.

Šestiválce se zpravidla montovaly do lépe vybavených modelů střední nebo vyšší střední třídy, jako nové tedy byly dostupné pro solventnější klientelu. Časem tyto vozy a jejich motory zestárly tak, že se staly dostupné širšímu spektru klientely, není tedy větší problém našetřit na legendární řadové šestiválce v BMW, například na BMW E60 525i s motorem označeným N52 nebo na BMW X3 E83 3.0 (motor M54), oba jsou při správné péči pověstné svoji spolehlivostí a kultivovaností chodu, primárně danou absencí vibrací motoru v řadovém šestiválci.

Pokud vás nelákají vozy mnichovského výrobce, automobilka z nedalekého Ingolstadtu nabízela své vlastní V6 motory mimo jiné v Audi A6 3.2 FSI. Kompaktní vidlicové šestiválce logicky našly svoji cestu i do luxusnějších vozů Mercedes-Benz, například do benzínového CLK 2.6 240. Zaujmout může i Jaguar S-Type 3.0 jehož V6 je odvozené od motoru označení Duratec 30 od Fordu. Zajímavostí je, že tento konstrukčně stejný motor ve verzi s menším obsahem (Duratec 25) se instaloval do Ford Mondeo 2.5. Pokud ale kromě počtu válců v motoru záleží i na samotné velikosti vozidla, zvažte rozměrnější Nissan Murano 3.5 nebo Range Rover Sport 2.7.

Ford Mondeo 2,5 V6 125 kW AT Ghia rok výroby: 2005

výkon: 125 kW

najeto: 212 966 km

cena: 69 000 Kč

Audi A6 3.2 FSI rok výroby: 2004

výkon: 188 kW

najeto: 245 169 km

cena: 125 000 Kč

Mercedes-Benz CLK 2,6 CLK 240 Elegance rok výroby: 2003

výkon: 125 kW

najeto: 202 644 km

cena: 99 000 Kč

Range Rover Sport 2,7 TDV6 140 kW HSE rok výroby: 2007

výkon: 140 kW

najeto: 296 061 km

cena: 129 000 Kč

Jaguar S-Type 3,0 i 175 kW L V6 rok výroby: 2000

výkon: 175 kW

najeto: 215 700 km

cena: 59 900 Kč

Nissan Murano 3,5 V6 188 kW Aut. rok výroby: 2009

výkon: 188 kW

najeto: 245 593 km

cena: 138 999 Kč

BMW X3 3,0 i R6 M54 170 kW rok výroby: 2004

výkon: 170 kW

najeto: 227 500 km

cena: 79 000 Kč

BMW řada 5 2.5 rok výroby: 2006

výkon: 130 kW

najeto: 179 986 km

cena: 140 000 Kč

Další šestiválce naleznete na UlovAuto.cz, kde si inzeráty můžete dále filtrovat dle značka, modelu, místa prodeje a dalších parametrů.