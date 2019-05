Ducati Hypermotard 950 Concept se řadí mezi hvězdy Concorso d'Eleganza Villa d'Este

První ročník Concorso d'Eleganza Villa d'Este se uskutečnil v roce 1929 a během uplynulých devadesáti let se tato akce zařadila mezi nejprestižnější motoristické podniky v Itálii a vlastně i na celém světě. Pozornost k jezeru Como každoročně během května přitahuje přehlídka vybraných historický i moderních automobilů a motocyklů. Od roku 2002 se zde hodnotí i elegance konceptů a prototypů.

Ducati se letošního ročníku Concorso d'Eleganza Villa d'Este zúčastnila s konceptem na základech nového modelu Hypermotard 950, postaveným v Centro Stile Ducati a získala s ním první místo v kategorii „Concept Bikes: New Design and Prototypes by Manufacturers and Independents“.

Koncept se přitom nevzdaluje původnímu zaměření výchozího modelu Hypermotard 950, ale naopak zvýrazňuje jeho dynamický charakter díky svému barevnému provedení v kombinaci s komponenty podvozku a motoru inspirovanými světem MotoGP. Výsledkem je agresivně působící motocykl, který přímo láká k projížďce po zadním kole a řadě jiných kousků.

Ducati Hypermotard 950 se ve svém sériovém provedení představila na podzim loňského roku jako novinka pro letošní sezónu, mířící na trh v základním a exkluzivnějším provedením SP. Pro obě verze je společný nový rám i evoluce motoru Testastretta 11° o objemu 937 kubických centimetrů, výkonu 84 kW (114 k) při 9000 otáčkách za minutu a točivém momentu 96 N.m při 7250 otáčkách za minutu.

Podvozek modelu Hypermotard 950 využívá vpředu plně stavitelnou vidlici Marzocchi se zdvihem 170 mm a vzadu tlumič Sachs se zdvihem 150 mm. Pro model Hypermotard 950 SP jsou pak v případě podvozku vpředu i vzadu standardem komponenty Öhlins se zdvihem 185, resp. 175 mm, které doplňují kovaná kola Marchesini a několik prvků z uhlíkových vláken.

Ducati Hypermotard 950 s rozvorem kol 1493 mm má sedlo ve výšce 870 mm a pohotovostní hmotnost 200 kg, zatímco pro verzi 950 SP je uváděn rozvor kol 1498 mm, sedlo ve výšce 890 mm a pohotovostní hmotnost 198 kg.

Zdroj: Ducati Motor Holding S.p.A.