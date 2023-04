Důchodce chtěl ušetřit a dva roky projížděl mýtnými branami za cizími auty. Dluží skoro 100 tisíc a hrozí mu soud

Osmdesátiletému Italovi hrozí, že půjde před soud poté, co se dva roky vyhýbal placení dálničních poplatků v celkové hodnotě 4000 eur (94.118 Kč). Podařilo se mu to tak, že vždy jezdil těsně za vozidly v pruhu vyhrazeném pro zákazníky s předplaceným mýtným a projel bránou dříve, než se spustila závora. Informoval o tom list The Guardian.