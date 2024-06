Dvanáctiválce a manuální převodovky na světě zůstanou, věří Aston Martin

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Většina automobilového průmyslu směřuje k elektromobilitě, ovšem podle Lawrence Strolla, majitele automobilky Aston Martin, opravdu jen většina, nikoliv celý trh. Někteří zákazníci této britské značky se naopak vrací k tradicím, protože pro ně je dost dobré jen to nejlepší – tedy dvanáctiválec.

Automobilka už nedávno potvrdila, že zvažuje nový motor V12 s více než osmi stovkami koní pro nový model Vanquish. Ten by, pokud skutečně přijde, mohl zastávat vrchol nabídky coby nástupce modelu DBS. „Je to zcela nový produkt a ten motor přijde jen v nové vlajkové lodi, kterou odhalíme na podzim,“ řekl Stroll.

Video se připravuje ...

„Nedáme ho do DB12, že by bylo na výběr mezi V8 a V12, to se nestane. Myslíme si, že 680 koní je dost na to, aby byla většina lidí spokojená,“ dodal Stroll. Některé zákazníky však podle něj uspokojí opravdu jen dvanáctiválec a automobilka s tak malým objemem produkce pro evropské trhy, jako je Aston Martin, má co do emisních regulací velké výjimky.

Spolu s V12 by se do některých budoucích astonů mohla dostat také manuální převodovka. Důvodem je „šílená“, extrémně pozitivní odezva na model Valour, který byl inspirován unikátním Victorem. 110 vyrobených kusů se i s cenou 2 miliony dolarů (45,6 milionu korun) za jeden prodalo velmi rychle a zájemců je desetkrát víc.

Podle Strolla je jedním z důvodů kombinace dvanáctiválce a manuální převodovky. Když jde celý svět k elektromobilitě, nadšenci chtějí manuální převodovku, vysvětlil. „Takže pečlivě studujeme příležitosti,“ dodal. Neznamená to, že by Aston Martin chtěl prodávat manuály po stovkách, ale pro speciální modely s omezenými výrobními sériemi by to mohla být cesta.