Elektrické hasičské vozy budou sloužit i ve Vídni. První tam měli už před 120 lety

Představitelé rakouského hlavního města se rozhodli zařadit mezi inovátory v oblasti hasičské techniky a pro své profesionální hasiče pořídili rovnou dvě cisternové automobilové stříkačky od společnosti Rosenbauer, jak informoval web Požáry.cz. Nejde přitom o první elektrické vozy ve flotile vídeňských hasičů.

Zhruba před 120 lety totiž profesionální hasiči z Vídně zavedli do služby svůj první čistě elektrický hasičský vůz, jak dodala společnost Rosenbauer. Tento vůz se přitom dochoval ve Vídeňském hasičském muzeu, je zrenovovaný, provozuschopný a hasiči ho vystavili při přebírání nových stříkaček Rosenbauer. Navíc hasiči využívají i elektrické osobní vozy – samozřejmě nikoliv k typickým výjezdům.

K těm budou určeny právě vozy Rosenbauer řady RT (Revolutionary Technology), osazené baterií s kapacitou 66 kWh, která napájí dvojici elektromotorů - každý s nejvyšším výkonem 180 kW. Aby relativně malé baterii uložené v podlaze nedošla energie při delších zásazích, je vůz vybaven také záložním generátorem (EBU).

Spalovací motor v roli generátoru by měla nabízet výkon až 225 kW, díky čemuž by měl zvládnout udržet v chodu čerpadla i všechny důležité systémy, navíc by měl současně dobíjet baterii. Schopnosti vozu se tak díky tomuto systému značně rozšiřují.

Dodejme, že vůz měří 7800 mm na délku, 2350 mm na šířku a 3200 na výšku. Základem je šasi Rosenbauer RT 4x4 a hmotnost stroje se pohybuje kolem 16 tun. Kromě generátoru energie pro pohon má vůz také nádrž na 2000 litrů vody a 100 litrů pěny. Vodní dělo lze přitom ovládat pohodlně z kabiny.

Exteriér vozu může zaujmout relativně nízkou světlou výškou, ovšem jde o hasičský vůz do města. Zajímavé jsou přední a zadní světla, umístěna v rozích karoserie a propojená po bocích. Zmínit ale můžeme i absenci klasických zrcátek, které nahradily kamery, a v předním nárazníku vidíme otvor pro připojení navijáku.

Dodejme, že společnost Rosenbauer již zákazníkům z celého světa předala celkem 21 elektrických hasičských vozidel řady RT v různých konfiguracích. Kromě Vídně a Berlína tak tyto vozy slouží například i v Los Angeles.