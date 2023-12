Elektrický nástupce Škody Karoq na ilustracích: Velký kufr a moderní tvář

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mladoboleslavská Škodovka před řadou měsíců odhalila šestici soch, které poodhalovaly budoucí elektrické modely značky. Tím patrně nejbližším sériové výrobě je elektrický nástupce modelu Karoq, o němž už víme, že se bude jmenovat Elroq.

Také je známo, že se představí v roce 2024 a že bude s délkou zhruba 4,5 metru stát v nabídce elektromobilů Škodovky pod enyaqem. To je ale v podstatě všechno – dále můžeme očekávat přítomnost platformy MEB a pohon jedné nebo obou náprav.

Po stránce designu toho víme ještě méně. Dají se jen odtušit základní tvary vozu ze sochy, které grafik Jan Lušovský zkombinoval s přídí konceptu Vision 7S v jedné variantě a s přídí připomínající enyaq ve variantě druhé. Zezadu ilustrace vozu připomínají opět enyaq.

Není to první ilustrace elroqu, o níž píšeme. Má však blíže k praktickému karoqu, a to zejména v zadní části, která je dosti krabicoidní, patrně ve snaze přinést co nejlépe využitelný zavazadelník. Nechybí však křidélka kolem okna pátých dveří pro usměrnění proudění vzduchu za vozem.

Může podle vašeho názoru elroq takto vypadat? A která verze přídě se vám líbí víc?