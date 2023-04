Škoda odkrývá karty! Na spalovací motory nekašle, levný kompakt bude ze Španělska

Škoda Auto, stejně jako řada dalších evropských automobilek, se v posledních letech výrazně opřela do elektrifikace. Na dnešní akci Let’s Explore ale oznámila, že svou elektrickou ofenzivu urychluje. Zatímco podle původních plánů měla do roku 2026 uvést na trh tři nové čistě elektrické modely, nově by jich mělo být rovnou šest. Celkově pak plánuje do roku 2027 investovat do elektromobility celkem 5,6 miliardy eur.

První dva ze slibovaných elektromobilů už ale tak trochu známe. Řeč je o elektrickém SUV Enyaq iV, uvedeném v roce 2020, a elektrickém SUV kupé Enyaq Coupé iV, uvedeném v roce 2022. Oba modely však v roce 2025 čeká výrazná modernizace, po které mají odrážet nový designový jazyk značky, charakteristický přímo pro elektromobily.

Video se připravuje ...

Vedle modernizace dvou stávajících modelů ale značka plánuje představení také čtyř zcela nových čistě elektrických modelů, se kterými plánuje pokrýt prakticky všechny důležité segmenty. O jednotlivých modelech se zatím mluví pouze pod jejich označením, přesto už známe oficiální název jednoho z nich. Půjde ale o tyto čistě elektrické „projekty“:

„Small“ - budoucí základní model ve třídě malých vozů

„Compact“ - plně elektrický nástupce kompaktního SUV Karoq, který bude mít oficiální název Elroq

„Combi“ - navazuje na úspěšnou historii verze kombi značky Škoda

„Space“ - produkční verze sedmimístného koncepčního vozu představeného v srpnu 2022, který bude vrcholem nabídky Škoda

Zvláštní pozornost si přitom zaslouží zejména model Combi, který má ztělesňovat základní hodnoty značky Škoda. Přináší totiž silné stránky tohoto populárního typu karoserie, se kterým automobilka uspěla na mnoha trzích, do éry elektromobility. Všechny modely by přitom měly nabídnout designový jazyk Modern Solid, který má podtrhovat robustnost, funkčnost a autentičnost.

Jako první zástupce nové rodiny elektromobilů se nám představí model Compact, jehož oficiální název bude znít Elroq. Vůz, jehož premiéra je naplánována na rok 2024, má být elektrickým nástupcem modelu Karoq, čemuž odpovídá i délka 4,5 metru. Stejně jako Karoq by měl i Elroq nabídnout kompaktní rozměry v kombinaci s prostorným a praktickým interiérem.

V roce 2025 se očekává představení modelu Small, tedy malého městského crossoveru s délkou přibližně 4,1 metru a kufrem zhruba na úrovni modelu Scala, který bude základem elektrické nabídky. Výroba vozu bude probíhat ve španělské továrně koncernu Volkswagen a jeho cena by se měla pohybovat do 25.000 eur (do cca 590.000 Kč), díky čemuž by měl zpřístupnit elektromobilitu širší veřejnosti.

Budoucí modely Compact (tedy Elroq) a Small navíc automobilka připravila v podobě dvou speciálních soch, které poodhalují budoucí design produkčních modelů. Jak je přitom patrné, větší Elroq působí jako předěl mezi stávajícím a budoucím designovým jazykem, zatímco menší Small už plně přejímá styl Modern Solid.

Video se připravuje ...

Ve stejném roce dojde také k modernizaci modelů Enyaq a Enyaq Coupé, které rovněž převezmou zmiňovaný designový jazyk Modern Solid. Ten automobilka oficiálně prezentovala v srpnu 2022, společně s konceptem Vision 7S, a za jeho vznikem stojí tým Škoda Design pod vedením Olivera Stefaniho.

Budoucí minimalistický a funkční design exteriéru by měl navozovat pocit bezpečí a odolnosti, současně by ale měl být velmi aerodynamický, aby se optimalizovala úspornost elektromobilů. Tím se ušetří energie a zvýší dojezd. Interiéru by měl dominovat prostorný a moderní design, vyznačující se vynikající funkčností a intuitivním ovládáním.

V roce 2026 pak automobilka představí jak elektrický kombík, zatím označovaný jako projekt „Combi“, tak produkční verzi konceptu Vision 7S, která se stane vrcholem nabídku značky. Model Combi by přitom měl být dlouhý zhruba 4,7 metru, zatímco model Vision 7S by měl na délku měřit zhruba 4,9 metru.

Nové a modernizované spalováky

Vzdálená budoucnost by tedy měla patřit především elektromobilně, zatím však základem nabídky zůstávají modely se spalovacími motory. A řadu z nyní nabízených modelů čekají v blízké budoucnosti celkem zajímavé změny.

Zřejmě tou nejvýznamnější novinkou bude představení nové generace modelů Superb a Kodiaq, jejichž představení máme očekávat na podzim tohoto roku. Oba modely nabídnou nejmodernější benzínové a dieselové motory, důležitá je však zmínka, že oba modely nabídnou také plug-in hybridní verzi. Tu dosud nabízel pouze Superb, pro model Kodiaq tedy půjde o premiéru.

Kromě představení nové generace modelů Superb a Kodiaq ale automobilka plánuje také tři modernizace. Té se dočká jak model Octavia čtvrté generace, tak i kompaktní modely Kamiq a Scala. Zejména poslední dva modely by přitom měly podtrhnout zaměření automobilky na cenově dostupnou individuální mobilitu pro široké spektrum zákazníků.

Pro jistotu pak ještě zopakujeme slova automobilky z tiskové zprávy: „Spalovací motory budou pro značku Škoda i v období přechodu na elektromobilitu nadále velmi důležité.“ Navíc můžeme připomenout, že společnost Škoda Auto převzala v rámci koncernu Volkswagen odpovědnost za vývoj celé motorové řady EA 2111.

V rámci udržitelné budoucnosti navíc automobilka slibuje i větší zaměření na ekologické a recyklovatelné materiály, 100% CO 2 neutrální výrobu v českých závodech značky do roku 2030, uplatňování principů cirkulární ekonomiky, čerpání energie z obnovitelných zdrojů, atd.

Připomenout také můžeme, že od května 2022 vyrábí Škoda Auto v Mladé Boleslavi bateriové systémy pro vozy platformy MEB koncernu Volkswagen. Celkem již automobilka ve svém hlavním závodě vyrobila více než 500.000 bateriových systémů (pro čistě bateriové vozy i vozy s plug-in hybridním pohonem).

Do konce letošního roku uvede Škoda Auto do provozu další montážní linku MEB. Tím se celková výrobní kapacita bateriových systémů MEB zvýší z 1000 na 1500 vyrobených kusů denně. Pro modely s plug-in hybridním pohonem se v Mladé Boleslavi navíc vyrábí 800 baterií denně.

„Se šesti novými plně elektrickými modely ve všech segmentech do roku 2026 směřuje Škoda Auto ještě rychleji k udržitelné individuální elektromobilitě. Společně s našimi novými modely s úsporným konvenčním pohonem a hybridy nabízíme to nejlepší z obou světů. Jsme tak v tomto přechodném období schopni uspokojit potřeby stávajících i nových zákazníků po celém světě.,“ uvedl Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto.