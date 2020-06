Elektrický Nissan Ariya nabídne interiér podobný konceptu

Produkční verze elektrického konceptu Nissan Ariya má sice do premiéry pořád dost daleko, přesto už se nám začínají vyjasňovat některé konkrétní tvary. Zatímco v dubnu unikly na světlo světa nákresy exteriéru, dnes se můžeme podívat na nákresy některých prvků interiéru.

Na nové informace upozornili nadšenci z internetového fóra AriyaForum.com, kteří je objevili (podobně jako nákresy exteriéru) v materiálech evropské patentové kanceláře. Díky uživateli Will-Mac si tak můžeme prohlédnout novou palubní desku, volant a zřejmě i novou loketní opěrku/volič převodovky.

Největší pozornost na sebe ovšem strhává palubní deska, která je na první pohled téměř identická s palubní deskou konceptu. Drobná změna se ovšem mohla odehrát v horní části, která na nákresech působí jednodušším a ostřejším dojmem, zatímco u konceptu působila prohnutějším dojmem a elegantně navazovala na výplně dveří.

Produkční model by si však měl zachovat velký protáhlý panel s dvojicí obrazovek, tvořený digitálním přístrojovým štítem a navazujícím displejem multimediálního systému. Ve střední části zůstala lišta s výdechy ventilace, v jejímž středu nejspíš nalezneme ovládání multimediálního systému.

Ve spodní části palubní desky by pak mělo být ukryté ovládání ventilace, které však ani u konceptu nebylo tvořeno klasickými tlačítky. Není tedy divu, že ho na patentových nákresech automobilka nijak nezvýraznila. Velmi praktickým dojmem ovšem působí dvojice odkládacích přihrádek pod palubní deskou, které by mohly nabídnout dostatek prostoru.

Dvouramenný volant se snad s výjimkou rozvržení tlačítek na ramenou, kde se nově zabydlel i scrollovací váleček, prakticky nijak nezměnil. Nechybí tak výrazné vybrání na palce ani dolní zploštění, což by mělo umocnit sportovní dojem.

O posledním nákresu se pak vedou drobné spory. Zatímco Will-Mac z AriyaForum.com tvrdí, že se má jednat o volič převodovky, web InsideEV’s, který na zveřejnění snímků upozornil, spekuluje o loketní opěrce.

A i když jsme se původně rovněž přikláněli k loketní opěrce, po prohlédnutí snímků konceptu je patrné, že se skutečně bude jednat spíše o volič převodovky. Při umístění do vozu s pravostranným řízením by totiž dávalo smysl umístění pojistky vpravo, zatímco kolečko na jeho vrchu by mohlo sloužit pro jasné navolení režimu P pro zaparkování.

Na další informace o připravované produkční verzi Nissanu Ariya si budeme muset počkat buď do dalších úniků z patentových úřadů, nebo až do roku 2021, kdy by měl dorazit v celé své kráse.