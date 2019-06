Elektrický závoďák VW I.D. R se vrací do Goodwoodu. Zaútočí na absolutní rekord?

Volkswagen na letošním festivalu v Goodwoodu znovu ukáže svůj elektrický závoďák v akci. Rád by totiž vylepšil svůj dosavadní rekord. A možná i něco víc.

Je to přesně rok, co Volkswagen vyrazil na horu Pikes Peak, aby se tu se svým závodním speciálem pokusil o rekordní čas mezi elektromobily při jízdě do oblak. Snad nikdo ale nečekal, že německá automobilka nakonec poveze domů absolutní rekord.

Jen pár dní po tomto úspěchu se závodní vůz objevil na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde vyrazil na známou trať a znovu si připsal rekord. Tentokrát „jen“ mezi elektromobily, čas 43,86 s byl o 3,48 s lepší než dosavadní rekord. Jen připomeňme, že v Goodwoodu byl na 1,86 kilometru dlouhé trati doposud nejrychlejší Nick Heidfeld s monopostem formule 1 McLaren MP4/13, který to zvládl v čase 41,6 s.

A je docela dost dobře možné, že by mohl padnout i absolutní rekord. „V loňském roce jsme zamířili do Goodwoodu jen tři týdny po rekordní jízdě na Pikes Peak a použili jsme zcela stejnou konfiguraci auta. Letos už přivezeme vůz I.D. R speciálně upravený pro tuto trať,“ uvedl Sven Smeets, ředitel divize VW Motorsport. Asi netřeba připomínat, že ještě před cestou do Velké Británie si elektrický závoďák střihnul rekord mezi elektrickými vozy také na Nürburgringu.

Technický ředitel sportovní divize VW Francois-Xavier Demaison dále prozradil, že I.D. R dorazí s menšími bateriemi, aby byla snížena hmotnost. „Rozhodli jsme se pro agresivnější strategii při hospodaření s energií. Pro sprint v Goodwoodu potřebujeme vysoký výkon na krátkou dobu,“ vysvětluje hlavní rozdíly ve srovnání s Pikes Peak či Nürbrugringem.

Uvidíme, jestli se to Volkswagenu opět povede. Letošní Festival rychlosti v Goodwoodu startuje ve čtvrtek 4. července.