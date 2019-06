Volkswagen stanovil nový rekord na Nürburgringu. Ovšem jen ten elektrický

Romain Dumas zvládl absolvovat náročnou trať v čase 6:05.336 minut, čímž pokořil předchozí rekord Petera Dumbrecka za volantem čínského elektromobilu NIO EP9 o 40.564 sekund. Průměrná rychlost vozu dosahovala při rekordní jízdě 206.96 km/h.

Rozdíl 40 sekund je v závodním světě obrovský, Volkswagen měl přitom oproti modelu EP9 pouze poloviční výkon (500 kW vs. 1000 kW). Současně se však sluší zmínit, že ID. R je čistě závodním speciálem, zatímco EP9 je označováno za silniční vůz (ačkoliv zatím nemáme žádné informace o tom, že už by ho automobilka začala dodávat zákazníkům).

Romain Dumas, tovární jezdec týmu Porsche, je na Nürburgringu jako doma, o čemž ostatně svědčí i čtyři vítězství během 24-hodinových závodů. Stanovení nového traťového rekordu je pro něj však dalším významným bodem v jeho kariéře. „Jsem neuvěřitelně hrdý, že jsem držitelem rekordu na Nordschleife,“ uvedl Dumas ke svému úspěchu.

S elektrickým závodním speciálem ID. R už sice v minulosti stanovil nový absolutní rekord na slavném závodě do vrchu Pikes Peak International Hill Climb a rekord mezi elektromobily na okruhu v Goodwoodu, během testování na Nürburgringu však vůz prošel sérií úprav, které výrazně změnily jeho chování.

