Elektromobily houfně přicházejí o daňové výhody. Kvůli dílům z Číny

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Federální daňový kredit ve výši 7.500 dolarů (cca 168 tisíc korun), který v USA funguje de facto jako dotace na pořízení elektromobilu, má od ledna letošního roku přísnější podmínky pro to, aby byl novopečenému majiteli vozu přiznán. Souvisí to se zákonem z roku 2022, nazvaným Inflation Reduction Act.

Že některá elektrická auta na dotace pod tímto zákonem nedosáhnou, se tedy vědělo dlouho. Až do prosince 2023 však nebylo přesně jasné, jak to bude fungovat. A za pouhý měsíc, co je přesné znění regulace na světě, automobilky samozřejmě nestihly změnit dodavatelské řetězce svých modelů.

Jde o to, že kredit není možné uplatnit na automobily, jejichž klíčové součásti, související zejména s baterií, pochází z Číny nebo z dalších „znepokojivých cizích entit“ – ang. „Foreign Entity of Concern“. Kromě Číny sem patří také Rusko, Severní Korea či Írán a všechny subjekty v jejich jurisdikci. Problematický je i subdodavatel, v němž znepokojivá cizí entita drží nejméně 25 % akcií, hlasovacích práv či křesel v představenstvu.

Čína je přitom globálně největším dodavatelem baterií pro elektromobily nejen americké, ale i evropské výroby. Počet modelů a variant elektrických aut, které v USA dosáhnou na kredit, tak spadl ze 43 na pouhých 19.

Video se připravuje ...

Horká novinka automobilky Tesla, model Cybertruck, podmínky pro kredit nesplňuje, stejně tak žádná verze Modelu S. Některá provedení Modelů 3, X a Y však ano. Nárok ztratily také vozy německé produkce, jako je Volkswagen ID.4, plug-in hybridní BMW X5 a Audi Q5, i americké vozy, jako elektrická verze Fordu Transit a Mustang Mach-E či třeba Cadillac Lyriq a Chevrolet Blazer EV.

Pick-up Ford F-150 Lightning a Chevrolet Bolt na kredit stále dosáhnou. Problém by mohl být rychle vyřešen i u lyriqu a blazeru, u kterých je podle koncernu GM problém ve dvou drobných součástkách.

Volkswagen agentuře Reuters řekl, že „běží proces potvrzování způsobilosti pro federální daňový kredit“. Nissan, jehož model Leaf také nyní na podporu nedosáhne, uvedl, že spolu se subdodavateli pracuje na tom, aby „získal způsobilost pro kredit na leaf v budoucnu“.