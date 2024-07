Emisní zóny v Česku: Místo plaket kamery

I česká města chystají zavedení ekologických zón. Umožní jim to novela zákona. Zjišťovali jsme, které radnice je chtějí, nebo nechtějí, a proč. Zároveň jsme se podívali na jejich fungování v Evropě, kde s nimi mají už skoro třicet let zkušeností.

Po celé Evropě je přibližně 300 měst s emisními zónami. Nově budou moci vznikat i v ČR. Sněmovna v prvním čtení podpořila novelu, která počítá s elektronickým systémem. Na vjezdu do zóny, kterou si vymezí radnice, budou kamery číst SPZ aut a tahat si z registru motorových vozidel informace o emisních třídách. Cizinci se budou muset registrovat. České řidiče registrace nečeká, budou si jen muset dávat pozor na značky, zda do dané zóny jejich auto smí.

Jestli do centra bude smět Euro 5, Euro 6 nebo jen elektromobil, si určí zastupitelstvo. Vyhláška obce bude moct stanovit, že méně ekologická vozidla budou smět do zóny vjet po zaplacení jakéhosi odpustku. Stejně to funguje v Belgii, Španělsku nebo Velké Británii. Plakety jako má Německo tak u nás nebudou.

Mariánky jsou pro

Obeslali jsme vedení měst napříč celou ČR a zjišťovali, jestli někde o zónách už uvažují. Většina měst odpověděla, že ne. Vážně o nich uvažují Mariánské Lázně. Starosta města Martin Hurajčík Světu motorů napsal: „V minulém roce jsme získali status klimatických lázní, což z nás dělá světový unikát. Jsme jediné město na světě, které má všechny čtyři přírodní léčivé zdroje. Minerální vody, rašelinu, zřídelní plyn a léčivé klima. Naším cílem a snahou je o ně pečovat a uděláme pro to maximum.“