Enge jezdil v Mostě s formulí 1

V italské Monze dojel dvanáctý, v americkém Indianapolis čtrnáctý a v japonské Suzuce nedojel vinou poruchy ložiska levého předního kola. Dodnes zůstává jediným Čech, který závodil ve formuli 1.

Na okruhu dlouhém 4,219 kilometru odjel v neděli dopoledne šest kol a odpoledne absolvoval další kilometry. „V mém okolí vznikl nápad zapátrat, zda existuje závodní auto z té doby. Přes internet se mi tohle auto podařilo najít u majitele, který sídlí v Magny Cours. Mimochodem, na této francouzské trati jsem absolvoval první test před startem ve formuli 1,“ připomněl Tomáš a pokračoval: „Majitel tohoto vozu mi řekl, že se jedná o šasi 03, což je přesně monopost, se kterým jsem závodil. Auto je průběžně v provozu, ovšem vždy jen na několik kilometrů, aby se kontrolovalo, zda je funkční. Mám radost, že jsme dostali výjimku, abychom se s ním mohli v Mostě svézt. Ovládání je jednodušší, než to bylo tenkrát. Inženýr mi před jízdou dal pár instrukcí, co a jak se má dělat.“

Dojmy z pohledu diváka byly úchvatné. Vždyť tento monopost pohání třílitrový desetiválec, který mohutně rozburácel mostecký autodrom a zvedl adrenalin fanouškům, kteří byli přítomní. „Zážitek ze samotné jízdy byl obrovský a to chce každý závodník prožít. Je to ohromná energie. Bylo to náročné na ruce, měl jsem trochu ztuhlé. Pocity se nedají přesně popsat. Jsem hrozně rád, že se podařilo dostat do České republiky auto, se kterým jsem tehdy startoval. Když ho v sobotu přivezli, bylo těžké uvěřit, že vůz tady je. Chtěl jsem auto ukázat, ne jezdit rekordy. Mám radost, kolik lidí se přišlo podívat,“ dělil se Enge o své bezprostřední pocity.

V zákulisí mosteckého okruhu zaznělo jméno Enge několikrát. Tomášova mladší sestra Lucie pomáhala svému bratrovi celou akci zorganizovat a odvedla hodně práce. Vzpomínalo se ovšem také na Břetislava Engeho, Tomášova otce, který loni zemřel ve věku sedmdesáti let. „Musím při téhle příležitosti připomenout právě tátu, který mě k motoristickému sportu přivedl. Bral mě na závody, ale já to jako malý kluk nevnímal. Teprve, když táta stavěl v garáži auto, začal jsem chápat, co závody jsou. Táta mi ve čtrnácti pořídil motokáru. Začínal jsem s cestovními vozy ve Ford Fiesta Cupu. Když přišla možnost svézt se poprvé s formulovým speciálem, bylo jasné, s čím chci jezdit. Otevřený kokpit vám dávat požitek z rychlosti jaký vám nedá žádné jiné auto na světě,“ připomněl.

Jediný Čech, který kdy závodil s formulí 1, má za sebou letošní premiéru na Rallye Dakar. Aktuálně se chce věnovat manažerské práci v rámci motoristického sportu. „V blízké budoucnosti by chtěl pomoci mladému jezdci, který by se dostal na vrchol ve světovém motoristickém sportu bez ohledu na kategorii. Chci, aby se o České republice vědělo. Tehdy nebyl nikdo, kdo by mi mohl poradit, abych se co nejdéle udržel v horních patrech motosportu. Současní mladí jezdci mají své mentory. Tlak na mladého člověka je totiž enormní a je potřeba, aby ho zkušený člověk vedl a usměrňoval v jeho kariéře,“ dodal Tomáš Enge.

Tomáš Enge Datum narození 11. 9. 1976 Debut 1994 (Ford Fiesta Cup) Debut ve formuli 1997 (F3) Debut ve F1 2001 (F1) Úspěchy vítěz Le Mans Series (2009), vítězství ve 24 h Le Mans v GT1 (2003), vítěz 6 kvalifikací 24 h Le Mans (2002-2006, 2010), 3. ve F3000 (2001, 2002), 4. v MS GT (2010) Zajímavosti první Čech ve F1 (2001), nejvyšší průměrná rychlost Čecha - 364 km/h (Indianapolis, 2005), startoval ve třiceti různých seriálech závodů na čtyřech kontinentech

