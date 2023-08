Americká značka Cadillac čerstvě odhalila model Escalade IQ, velké elektrické SUV s ohromným výkonem, dojezdem i displejem na palubní desce. Do roku 2030 chce nabízet jen elektrická auta, a aby měla co nejširší nabídku, ještě letos chce odhalit další dva elektromobily. Světu to prozradil John Roth, viceprezident automobilky.

Nerozhovořil se o tom, jak mají chystané modely vypadat. Jedním z nich by ale mohla být americká verze modelu Optiq, který v červenci odhalilo čínské ministerstvo průmyslu a informací. Vůz, který je zhruba velikosti konvenčního modelu XT5 a o něco menší než elektro-SUV Lyriq, je totiž určen primárně pro čínský trh.

S délkou lehce přes 4,8 metru a rozvorem náprav téměř tři metry to není žádný drobeček. Na čínském trhu bude mít výkon 204 nebo 245 koní a přinejmenším v silnější variantě má zvládnout nejvyšší rychlost 180 km/h. Pro čínský trh se bude vyrábět ve Wu-chanu; zda by se zde vyrobené kusy dovážely do USA, pokud na tamní trh vůz skutečně najde cestu, nebo zda by se vyráběly někde v Americe, není zatím jasné.

Druhý vůz, o kterém jsou na světě zatím pouze spekulace, by měl být naopak o něco větší než lyriq, což znamená délku výrazně přes pět metrů. Zároveň ale bude menší a levnější než escalade IQ.

Fotky neznámého maskovaného elektrického cadillacu, které se v posledních týdnech objevují na internetu, naznačují, že to bude SUV se třemi řadami sedaček. Mohl by být nástupcem modelu XT6. Tohle všechno však jsou pořád jen spekulace, automobilka taky může svět překvapit něčím úplně jiným.

Prodej na americkém trhu je samozřejmostí, jak to bude s příchodem do Evropy, v tuto chvíli není jisté. Cadillac na starém kontinentu aktuálně prodává pouze model XT4, který se představil už před pěti lety. Nabízí do něj zážehový či vznětový dvoulitr o výkonu 230, resp. 174 koní.