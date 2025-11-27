Legendární Škoda 100 se vrátila! Je to pocta prvnímu milionáři
Mladoboleslavská automobilka představila moderní vizi Škody 100/110, jež se stala prvním vozem značky, jenž v prodejích překonal milionovou hranici.
Škoda v posledních letech představila několik digitálních konceptů představujících vize různých modelů. Několikrát se dokonce vracela do minulosti, když ukázala novodobé reinkarnace slavných škodovek. Posledním virtuálním příspěvkem je Škoda 100, ikonický sedan s motorem vzadu a pohonem zadních kol, který česká značka vyráběla v letech 1969 až 1977 a na který navázala řada 742, až do příchodu elektrického SUV Enyaq poslední škodovka s tímhle konceptem.
Zatímco předobraz z konce 60. let představoval svým způsobem lidový automobil (byť v rámci socialismu stále v mnoha ohledech nedostupný), pomyslný nástupce míří na majetnější zákazníky. „Vycházel jsem z proporcí modelu Superb a ve výsledku vznikl koncept, který je ještě o trochu větší,“ komentuje myšlenku designér Martin Paclt. Škody 100 a 110 se staly prvními, které v prodejích překonaly milionovou hranici, což je s ohledem na to, že se na výsledku podílely především chudší země bývalého Východního bloku, skvělý výsledek.
Právě popularita modelu, který znal z dětství, se stala jedním z hlavních důvodů, proč si Martin Paclt model Škoda 100 vybral. „Říkal jsem si, že chci pracovat s vozem, který lidé dobře znají a mnozí jej přímo vlastnili. A Škoda 100 mě i v souvislosti s aktuálním designovým směrem Modern Solid zaujala svými čistými a nadčasovými tvary,“ říká.
Paclt již od počátku chtěl myšlenku konceptu zpracovat v moderním hávu, ovšem plánoval zachovat původní myšlenku v podobě vnějších proporcí a celkového pojetí. Vize nové Škody 100 si proto zachovala tříprostorovou karoserii, ačkoliv je tahle koncepce v rámci mainstreamu v Evropě prakticky na vyhynutí.
Design studie se nese v duchu aktuálního stylistického jazyka Modern Solid. Vůz dostal čtyřokou grafiku světlometů vpředu, kapotu s prolisem a logem Škoda či výrazné světelné lišty přes celou šířku přídě i zádě. Ty zároveň odkazují na design původního modelu: chromovanou lištu vpředu a výdech horkého vzduchu vzadu.
Při pohledu zezadu si určitě všimnete absence zadního okna. To umožnilo tvarovat zadní plochy podobně jako ty prosklené vpředu. „Trochu se tím snažím bořit zažitá pravidla. Určitě to vyvolá emoce, ale to by design měl,“ míní Paclt. Vedle prosklení odkazuje na původní Škodu 100 i dominantní téma oválné grafiky v přední i zadní části vozu.
Novodobá Škoda 100 byla navržena jako elektromobil, aby bylo možné zachovat původní koncepci „vše vzadu“. Díky tomu si Martin Paclt, který se věnuje především návrhům světlometů, mohl dovolit kratší přední převis. Zajímavým designovým prvkem je střešní nasávací otvor, který slouží k chlazení pohonu.
První milionář
Škoda 100/110 (1969 až 1977) zaznamenala celkem 1.079.708 prodaných exemplářů, čímž se stala prvním modelem mladoboleslavské automobilky, který tuto hranici prolomil. Vůz svou koncepcí se vzduchem chlazeným motorem vzadu a pohonem zadní nápravy navazoval na předchozí Škodu 1000 MB, která se veřejnosti ukázala v roce 1964 a byla premiérovým modelem značky se samonosnou karoserií.
Pod kapotou Škody 100 byl litrový čtyřválec s výkonem 35 kW, model 110 měl 1,1litrový agregát s 39 kW a provedení LS disponovalo dokonce téměř 46 kW. Ve verzi L jste dokonce mohli mít sedadla s lůžkovou úpravou, což na svou dobu byl poměrně luxusní prvek.
Zdroj: Škoda, foto: Škoda, video: Svět motorů