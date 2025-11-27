Saúdská rallye po 1. dnu: Vede Fourmaux, k titulu má blíže Ogier
Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) vede po první dnu Saúdské rallye, která je čtrnáctým a závěrečným podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Z trojice kandidátů na titul, kteří jedou na vozech Toyota GR Yaris Rally1, si zatím vede nejlépe Francouz Sébastien Ogier, který je aktuálně sedmý.
Pátek bude nejdelším dnem rallye se 141,72 kilometry. Pojedou se tři rychlostní zkoušky v dopoledním a odpoledním průjezdu, tedy šest erzet. Servisní zóna je umístěna v areálu závodního okruhu formule 1 a vozy ji navštíví přes poledne.
Tohle je jako Dakar
Soutěž začala ve středu večer městskou erzetou, kterou vyhrál Estonec Ott Tänak (Hyundai i20N Rally1). Pátek ráno začal nejrychleji lotyšský pilot Martins Sesks (Ford Puma Rally1), který vyhrál dvě erzety a poprvé v kariéry se dostal na první místo v pořadí soutěže MS. „Jestli je tohle Dakar, tak bych ho rád absolvoval,” komentoval náročný kamenitý terén. Přišel však defekt pravé zadní pneumatiky na RZ6. „Nevím, jak se to stalo. Děláme, co můžeme, jako vždy, ale jsou tam velké kameny,” komentoval situaci Sesks.
Na první místo se dostal Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), kterému bude začátkem prosince čtyřiadvacet let. Přišel však o něj záhy vinou problémů s pravou přední pneumatiku. „Měl jsem, problém s přilnavostí vpravo vepředu. Musím zkontrolovat, co se dělo,” vysvětloval finský pilot.
Na první místo se dostal po RZ7 Fourmaux, který zvolil měkké pneumatiky a vede po prvním dnu soutěž s náskokem šesti sekund. „Vzal jsem si měkké pneumatiky, i když to vypadalo nemožně. Vyhnuli jsme se však problémům s pneumatikami, zachránili jsme auto, takže jsem s dneškem spokojený,” zhodnotil Fourmaux své čtvrteční počínání.
Čištění bylo horší
Při vší úctě k nejrychlejším jezdcům soutěže, poutají pozornost tři piloti, kteří jsou v průběžném pořadí ve druhé polovině první desítky. Ve hře o titul zůstávají lídr šampionátu Velšan Elfyn Evans, Francouz Sébastien Ogier a Fin Kalle Rovanperä. Podle pravidel startují první den soutěže jezdci podle pořadí v mistrovství světa a z toho vyplývá, že do hlubokého písku a šotoliny vyrážel jako první Evans a hned za ním Ogier. Právě ten byl ve dvou čtvrtečních erzetách třetí a vyhrál večerní městskou zkoušku. „Čistění bylo první den hrozné a přilnavost extrémně nízká. Závěr už byl klidnější a jsem rád, že se nám to podařilo zvládnout,” uvedl Ogier.
Jeho největší soupeř Evans, který v matematickém přepočtu současné situace ztrácí bod. „Bylo to docela těžké. Čištění při druhém průjezdu bylo ještě horší než v prvním a celý den byl trochu jako noční můra, ale udělali jsme, co jsme mohli,” prohlásil Velšan, který je na devátém místě 41,1 sekundy za Ogierem. Mezi oběma figuruje Kalle Rovanperä, který má ještě šanci získat titul. „Je zřejmé, že už nemáme co ztratit, takže i když to bylo těžké, snažili jsme se tlačit. Je dobře, že zítra můžeme startovat za Elfynem, to je důležité,” uvedl pilot, který se po této soutěži rozloučí se světem rallye a chce se věnovat formulovým závodům.
Zajímavou postavou startovního pole je Katařan Nasser Al-Attiyah (Ford Puma Rally1), který startoval v podniku mistrovství světa rallye naposledy v roce 2013. Mezitím dokázal mimo jiné vyhrát pětkrát Rallye Dakar. Po pěti erzetách jezdil devátý, ale v šesté ztratil zadní dveře svého vozu po těžkém přistání po skoku. Následně vnikla do jeho auta spousta prachu. „Byl to extrémní den. Ale je v pořádku, že jsme tady. Víme, že Rallye Saúdské Arábie je velmi těžká, a jsme moc rádi, že jsme tady. Teď si dám pořádnou sprchu,” řekl v cíli Al-Attiyah.
Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ17):
1. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 1:18:45,3; 2. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +6,0; 3. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +6,9; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +13,7; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +14,9; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +22,9; 7. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +44,2; 8. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:21,2; 9. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:25,3; 10. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2:10,9; 11. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Rally2) +2:54,9; 12. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:30,1; 13. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:58,0;. 14. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +4:23,5; 15. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:26,0; 16. Grjazin, Aexandrov (Bul., Kyrgyztan/Škoda Fabia Rally2) +4:43,5; 17. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia Rally2) +5:39,7; 18. Al Kuwari, Bernacchini (Katar, It./Škoda Fabia RS Rally2) +8:06,3; 19. Fontamna, Arnaboldi (It./Ford Fiesta Rally3) +8:35,0; 20. Al-Attiyah, Carrera (Katar, Šp./Ford uma Rally1) +9:02,6.
Zbývající program Saúdské rallye
Pátek 28. 11. - 6.26 RZ9 (11,69 km), 7.19 RZ10 (30,58 km), 8.35 RZ11 (28,59 km), 11.51 RZ12 (11,69), 12.47 RZ13 (30,58 km), 14.05 RZ14 (28,59 km). Etapa celkem 141,72 km).
Sobota 29. 11. - 7.05 RZ15 (16,29 km), 8.21 RZ16 (33,28 km), 11.15 RZ17 (16,29 km). Etapa celkem 65,36 km).